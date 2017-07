Commune de Samorougouan : l’Association JEUNEE/BF en croisade contre les mutilations génitales féminines

Initiée par l’Association des Jeunes Unis pour l’Eradication de l’Excision au Burkina Faso (JEUNEE/BF), cette manifestation était placée sous la présidence de madame Laure ZONGO/HIEN, Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale. Première personne à prendre la parole, le Maire de la commune de Samorougouan a souhaité la bienvenue aux caravaniers dans sa commune. Selon lui, Samorougouan, du fait de sa situation géographique reste marquée par la persistance de nombreux fléaux dont figure en bonne place la pratique de l’excision.

En effet, rien que le mois de Janvier dernier, huit (08) fillettes ont été victimes de cette pratique dans le village de Sikorla.

Intervenant au nom de Madame le Ministre empêchée, Madame Rosalie YAO, Chargée de Mission s’est réjouie de cette initiative de l’association JEUNEE/BF car selon elle, en dépit de l’adoption de la loi interdisant la pratique de l’excision en 1996, la pratique perdure dans notre pays. Avec cette loi, elle a changé de visage ; toute chose qui complique davantage la lutte. Il s’agit notamment de la clandestinité, le rabattement de l’âge à l’excision et la pratique transfrontalière. Ainsi, elle a exhorté la population de Samorougouan à la dénonciation préventive qui reste la meilleure arme pour prémunir les fillettes des couteaux mutilateurs.

Pour le représentant des partenaires techniques et financier Monsieur Lacina ZERBO, point focal du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l’éradication des Mutilations Génitales Féminines (MGF), des millions de filles, dont beaucoup sont âgées de quinze (15) ans seront victimes de cette pratique cette année rejoignant ainsi les près de deux cent (200) millions de filles et de femmes dans le monde qui vivent déjà avec les séquelles causées par les MGF et dont l’impact se répercute sur les communautés dans lesquelles elles vivent.

Selon lui, la pratique de l’excision et du mariage d’enfants est ancrée dans les valeurs sociales, croyances et normes culturelles. C’est pourquoi il est impérieux de développer des stratégies tenant en compte les contextes social et culturels dans lesquels surviennent ces pratiques, lors des conceptions des initiatives pour y mettre un terme. Il n’a pas manqué de saluer l’engagement de l’association JEUNEE/BF dans la lutte pour l’éradication des MGF depuis quatre (04) ans. aussi, a-t-il rassuré le gouvernement et les organisations de la société civile de la totale disponibilité des partenaires techniques et financiers et surtout l’UNICEF et l’UNFPA à les accompagner dans leurs efforts communs pour l’éradication et la protection des enfants contre les violences, assurer la prise en charge intégrée des victimes et accélérer l’abandon total des pratiques traditionnelles néfastes.

Notons que la caravane qui est à sa quatrième édition est ponctuée par des prestations d’artistes, des représentations théâtrales et des plaidoyers à l’endroit des autorités coutumières, religieuses, administratives et politiques. Elle sillonnera des communes des provinces du Kénédougou, de la Léraba et de la Comoé.

Nazaire KONATE

Lefaso.net