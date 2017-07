Les lampions se sont éteints sur le VIème TAC avec, en sus, onze accords bilatéraux signés dans des domaines-clés. Si l’on note de ce rendez-vous que, les parties éprouvent de la satisfaction, il est aussi ressorti de cette session de Ouagadougou, la nécessité pour le TAC d’être plus pragmatique qu’idéologique. En clair, il faut, rapidement, traduire en actes, le discours qui sous-tend le TAC. D’ici au VIIème Sommet, prévu en juillet 2018 à Yamoussoukro, les deux Chefs d’Etat veulent des « réalisations concrètes » pour les populations. ‘’Engagement ferme’’ d’Alassane Dramane Ouattara et Roch Kaboré à la cérémonie de clôture du VIème TAC, ce mardi, 18 juillet à Ouagadougou.

C’est l’intention clairement affichée, et exprimée, par les deux présidents, Alassane Dramane Ouattara et Roch Kaboré. Pour cela, les ministres (les gouvernements) ont été instruits sur cette nouvelle donne à instruire dans les mœurs quotidiennes. C’est certainement cela qui a inspiré la signature, à part entière, d’un accord portant création d’un cadre regroupant désormais les deux Chefs de gouvernement pour le suivi de la mise en œuvre des projets.

« Le TAC entre la Côte d’Ivoire et le Burkina a atteint aujourd’hui une phase de maturité qui doit nous permettre de parachever les projets et les chantiers que nous avons initiés depuis cinq ans. Dans ce cadre, nos gouvernements doivent veiller à ce que les nombreux accords signés depuis la création du TAC, soient effectivement mis en œuvre. Nos populations qui suivent avec intérêt nos rencontres fondent beaucoup d’espoirs dans cet instrument unique de coopération bilatérale », a mesuré le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, invitant les chefs de gouvernement et les ministres à faire preuve de plus d’audace, d’engagement, de détermination et de célérité dans la mise en œuvre des décisions.

C’est dans le même esprit que le Chef de l’Etat burkinabè, Roch Kaboré, a, en outre, souhaité que « le couple ivoiro-burkinabè » soit « le moteur de l’intégration sous régionale et un exemple de réussite pour (les) populations ».

Les deux Chefs d’Etat étant unanimes que le TAC est une véritable instance de décision politique pour l’action commune des deux gouvernements, œuvrant au rapprochement des peuples et suscitant des initiatives concrètes et opérationnelles à vocation bilatérale, sous-régionale et africaine. C’est en foi à cela qu’ils ont promis plus d’éléments tangibles à montrer aux populations au prochain TAC, prévu pour juillet 2018 dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro.

La cérémonie de clôture a aussi servi de tribune pour saluer la vision des prédécesseurs, géniteurs du TAC, à savoir, Blaise Compaoré et Laurent Koudou Gbagbo.

