Championnat national D1 : Le RCK et l’EFO se quittent dos à dos

La 29e journée du championnat national de première division s’est jouée ce dimanche 16 juillet 2017. Le leader, le Rail club du Kadiogo était opposé à son poursuivant direct l’Etoile filante de Ouagadougou. Ces deux formations se sont quittées sur le score de zéro but partout (0-0).

Jamais une fin de saison n’a été aussi disputée. En effet, le match RCK # EFO a tenu toutes ses promesses. A l’issue des 90 mn, aucune de ces deux formations n’a pu trouver le chemin des filets, malgré de nombreuses tentatives. Faucons et stellistes ont fait match nul. Néanmoins, le RCK est toujours leader et garde ses 2 points d’avance sur l’EFO. Le suspens demeure toujours sur qui sera champion et cela à une journée de la fin du championnat.

Jude Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net

Les résultats de la 29e journée

RCK 0- 0 EFO

ASFA 0- 0 SANTOS

USO 2-0 AJEB

RCB 0-1 MAJESTIC

RAHIMO FC 1- 2 KOZAF

USCO 1-3 AS POLICE

BPS 1-1AS SONABEL

USFA 0-1 ASFB

Classement

1er : RCK 56 PTS +23

2e :EFO 54 PTS+15

3e :RAHIMO FC 47 PTS +6

4e :USFA 46 PTS + 12

5e :AS Police 40 PTS+ 4

6e :ASFB 40 PTS-2

7e :AJEB 38 PTS +1

8e :USO 37 PTS+5

9e :ASFA 37 PTS-5

10e:Majestic 37 PTS -7

11e:RCB 35 PTS

12e:AS SONABEL 34 PTS -1

13e:BPS 29 PTS-16

14e:USCO 28 PTS-13

15e:KOZAF 27 PTS -10

16e:SANTOS FC 27 PTS -12