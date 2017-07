Coopération Burkina- Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara est arrivé à Ouagadougou

Le président de la république de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, est arrivé à Ouagadougou, dans l’après-midi de ce lundi 17 juillet 2017. La présente visite s’inscrit dans le cadre du 6ème sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC), entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

C’est en présence d’une grande mobilisation de la communauté ivoirienne vivant au « pays des hommes intègres », que le président ivoirien a été accueilli à l’aéroport international de Ouagadougou, par son homologue burkinabè, Roch Kaboré, et une forte délégation de son gouvernement.

Après un entretien entre les deux chefs d’Etat, Alassane Ouattara a confié : « Nos deux gouvernements ont travaillé d’arrache-pied et je sais que demain, nous aurons des dossiers importants à valider et grâce à l’effort de tous, je suis certain que les choses continueront de s’améliorer au niveau de chaque Etat ».

De l’avis du président ivoirien, la sous-région traverse une période « difficile » et lorsqu’il existe de bonnes relations entre deux pays voisins, il est nécessaire de le montrer aux populations. « Nous considérons qu’il est important que ce sommet puisse montrer aux populations que nous avançons, des étapes ont été franchies (…) et nous devons aller encore plus vite » a-t-il signifié , soulignant que les deux Etats feront des efforts pour une matérialisation des engagements pris. Cela suppose également, selon lui, un suivi des différents engagements afin que les populations puissent bénéficier des progrès en cours dans les deux pays.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.Net