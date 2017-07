Médias et communication : L’ISTIC a libéré sa 29ème promotion

La 29ème promotion de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) a fait sa sortie dans la soirée du samedi 15 juillet 2017, à Ouagadougou. 61 lauréats, parchemin en main, viennent renforcer le paysage médiatique et institutionnel burkinabè.

C’est au cours d’une soirée empreinte de toute la solennité, rythmée par les fanfares de la Garde nationale, que la 29ème promotion baptisée « Christine Ouedraogo », du nom d’une des étudiantes de l’ISTIC qui a perdu la vie à peine trois mois après le début de la formation, a effectué sa sortie officielle. Devant parents, amis, enseignants et autorités, les 61 Assistants et Conseillers en sciences et techniques de l’information et de la communication (concours direct et professionnel, auditeur libre), après 18 et 30 mois de formation dans les filières journalisme et technique, sont aptes à servir la nation. Pour Bertille Coulibaly, représentante des lauréats, ces mois de formation théorique et pratique, leur ont permis d’acquérir des connaissances essentielles en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l’information. « Nous sommes désormais aptes à exercer la profession de journaliste et de technicien, selon l’éthique et la déontologie du métier », a-t-elle confié.

Bertille Coulibaly, représentante des lauréats

Tout en remerciant l’administration, le corps professoral et tous ceux qui ont contribué à leur réussite, la promotion n’a pas manqué de témoigner sa gratitude à l’endroit de leur parrain, Alpha Barry, ministre en charge des Affaires étrangères. Surtout pour sa présence, malgré un calendrier très chargé en raison de la tenue du 6ème Traité d’amitié et de coopération (TAC) Burkina Faso- Côte d’Ivoire. A cet instant précis, les sortants ont eu une pensée pieuse pour Germain Ilboudo et Désiré Zida, tous enseignants à l’ISTIC, rappelés à Dieu. Sans oublier pour Yacouba Traoré, Secrétaire général de l’ISTIC qui a perdu sa mère, et Kadidjatou Tounkara qui a dû interrompre sa formation pour cause de maladie.

La radio de l’ISTIC de retour

Dr Aïcha Tamboura, Directrice générale de l’ISTIC

De l’avis de Bertille Coulibaly, la formation a été émaillée de quelques difficultés. Pour la postérité, elle a souhaité que l’ISTIC se dote d’une bibliothèque numérique, la réouverture de la radio-école, l’installation d’un studio-télé, la reconnaissance des diplômes par le CAMES (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur). Des préoccupations que la Directrice générale de l’ISTIC, Dr Aïcha Tamboura promet de prendre en compte et d’en étudier la faisabilité. Pour elle, la reconnaissance des diplômes par le CAMES est un long processus. « Il faut d’abord que les curricula de formations puissent être revus et être intégrés dans la dynamique du système LMD pour qu’on puisse passer à ce cap », a-t-elle indiqué. Dès la prochaine rentrée, plusieurs innovations sont attendues avec l’ouverture de la filière communication, l’acquisition de la fréquence radio qui est en cours, avec à l’appui la rénovation du studio-école.

Une vue des officiels

Le parrain Alpha Barry, ministre en charge des Affaires étrangères, n’a pas manqué de féliciter et d’encourager ses filleuls qui apportent ainsi un plus au domaine de l’information et de la communication. Tout le plaisir est pour lui d’être présent dans cette école de renommée qui a formé beaucoup de compétences qui ont remporté des prix nationaux et internationaux. « On a besoin qu’il y ait des gens biens formés, des gens de qualité. Bravo à l’ISTIC de participer au développement de l’espace audiovisuel et de la presse en général », a-t-il laissé entendre.

Marcus Kouaman

Lefaso.net

Crédit photos : Remi T. (Sidwaya)