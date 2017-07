29e journée du championnat national D1 : RCK # EFO, le match du titre

Le coach du RCK, Kambou Malo encense l’EFO en ses termes : « C’est la meilleure équipe en termes de performances dans ces phases retours ». Néanmoins, il avoue : « Nous sommes à un virage vraiment important de ce championnat. Ce match est très important ». Kambou Malo dit ne pas avoir de pression car : « Je suis champion. J’ai déjà le titre » a-t-il laissé entendre.

Le capitaine des faucons Ismaël Yanogo s’inscrit dans le même registre que son entraineur et dit : « Nous on joue pour sauver notre titre ». Cependant, il invite les supporters du RCK à les soutenir quelle que soit l’issue du match et ajoute : « Sans le fair-play, on ne peut jamais jouer au football ».

Le technicien de l’EFO Boureima Kaboré a conscience qu’avec ce match, son équipe pourra être championne. « A l’EFO, nous comptons sur le collectif », affirme t-il avant de lancer ce message aux uns et aux autres : « Oublions la défaite, pensons à la victoire ».

Son capitaine Mohammed Coulibaly a confirmé que l’objectif de ses coéquipiers et lui c’est d’être champions. « Présentement nous ne pensons pas aux primes. Nous pensons aux victoires » confie-t-il.

La ligue de football professionnel tient à rassurer que la sécurité de cette rencontre sera comme celle d’un match des étalons et invite le public à venir massivement.

Cette avant dernière journée du championnat, sera sans aucun doute la plus décisive car le RCK champion en titre et 1er actuellement, et son poursuivant direct l’EFO seulement à 2 points, s’affronteront pour le titre. Le RCK conservera t-il son titre ou l’EFO le détrônera t-il ? Pour connaitre l’issue de ce classico, rendez-vous est pris pour ce dimanche 16 juillet 2017 à 16h au stade du 4 août.

Jude Kiénou (Stagiaire)

Lefaso.net

— -

Programme de la 29e journée