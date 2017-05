Cinquième édition de Campus Athlétic : 17 Universités et Grandes Ecoles étaient présentes

Plus de 200 athlètes venus de 17 Universités publiques, privées et des Grandes Ecoles ont rivalisé de talents et d’ardeur au Stade du 4 Août dans l’après-midi du dimanche 7 mai 2017. Cette compétition de Campus Athlétic a pour objectifs d’une part de promouvoir la pratique du sport dans les universités, particulièrement l’athlétisme ; et d’autre part de détecter des talents et de renforcer les liens d’amitié et de fraternité entre étudiants. Trois disciplines athlétiques étaient en compétition. Il s’agit notamment de la course, du saut et du lancer et ce, dans les catégories Hommes et Dames.

Alou Keita, vice président

Pour le Professeur Alou KEITA, Vice-président chargé de la Professionnalisation et des Relations Université-Entreprises (PRUE) à l’Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO, « il n’existe pas d’Université sans pratique sportive ». Et les événements sportifs à l’instar de Campus Athlétic offrent de « véritables cadres de stimulation, de révélations, de rapprochement, de compétition saine et de convivialité ».

Bertrand Zoungrana, président de la section athlétisme de l’UCO

Pour les organisateurs de Campus Athlétic, c’est un pari réussi pour la 5ème édition qui a vu un engouement plus accru des athlètes et des performances sportives qui égalent bien celles des athlètes au niveau national. Ce qui fait dire à Bertrand Zoungrana, président de la section Athlétisme de l’Université Club de Ouagadougou que « si Campus Athlétic n’existait pas, alors, il aurait fallu la créer ». Les meilleurs dans les différentes disciplines ont été primés et rendez-vous a été pris pour la prochaine édition.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Résultats des compétitions

100 M HOMMES

1. COMPAORE Idrissa, 10’6

2. KAMBOU Sié 10’7

3. ZOUBGA Romaric 11’00

100 M DAMES

1. TIENDREBEOGO Diane 12’6

2. kINETEGA W. Bibiane 13’3

3. Diasso Mariam 14’1

SAUT EN LONGUEUR HOMME

1. Compaoré Idrissa 07’08

2. ROMBA Jean C 07’03

3. PORGO Ibrahim 6,60

SAUT EN LONGUEUR DAMES

1. TIENDREBEOGO Diane 5,51

2. BOYINI M. Madeleine 5,30

3. TIENDREBEOGO Eliane 5,12

400M HOMMES

1. SANOGO Siaka 49’7

2. DIAPIAHOU Albert 51’00

3. BIRBA Salifou 51,8

400M DAMES

1. KABRE Rosine 105’4

2. YAMEOGO P Diane 111’5

3. ZONO Dorcass 114’3

TRIPLE SAUT HOMMES

1. ROMBA Jean C 15,39

2. SAVADOGO Khaled 14,34

3. OUEDRAOGO Ramiz 14,15

TRIPLE SAUT DAME

1. TIENDREBEOGO Eliane 11,70

2. BOYINI Marie Madeleine 11,50

3. KIENTEGA Bibiane 10,73

LANCER DE POIDS HOMMES

1. LINGANI Timothée 15,05

2. KAMBOU Sié 13,04

3. ZONGO Yves 12,52

LANCER DE POIDS DAMES

1. COULIBALY H. Yvonne 11,68

2. KI Aliatou Yasmine 10,94

3. BATIONO Alice 09,79

1500 M DAMES

1. KABRE Rosine 609’8

2. TOE Honorine 648’8

3. TIENDREBEOGO Irène 710’2

1500 M hommes

1. CISSE Yacouba 415’9

2. KANTAGBA Gérard, 418’6

3. OUEDRAOGO René 433’1