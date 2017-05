Promotion de la santé publique universitaire : Le ministre de l’enseignement a lancé une vaste campagne de sensibilisation à Bobo-Dioulasso

Au Burkina Faso, les étudiants font face aux fléaux qui minent la jeunesse burkinabè de manière générale tels que, le tabagisme, l’alcoolisme, les grossesses non désirées, le VIH/SIDA, les MST, les violences, la drogue et autres. Afin d’éradiquer un tant soit peu ces fléaux, il a été initié une vaste campagne de sensibilisation dans les cités universitaires dont le lancement a été fait par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Alkassoum Maiga, le lundi 08 mai 2017 à la cité universitaire de Belle ville.