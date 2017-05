Dans le cadre de ses activités de promotion de l’entrepreneuriat agricole, le Cabinet Excellence Afrique en collaboration avec une Grande Ecole Agricole étrangère, souhaite recevoir des candidatures pour envoi en formation.

Seuls les candidats présélectionnés sur dossiers seront contactés pour l’entretien et la suite de la procédure de recrutement.

Conditions d’éligibilité :

Les candidats désireux de participer à cette sélection doivent remplir les conditions ci- après :

• Etre de nationalité burkinabé ;

• Avoir un niveau des classes de CAP ou BEP en agriculture, élevage ou tout autre diplôme jugé équivalent ;

• Etre en cours de scolarisation ;

• Etre âgé de 34 ans au plus au 31 décembre 2016 ;

• Jouir d’une bonne santé physique et mentale ;

• S’exprimer et écrire couramment en anglais serait un atout.

Dossier de candidature :

Les dossiers de candidatures sont reçus au Cabinet Excellence Afrique sis au quartier Somgandé alignement IBAM, villa N°240, Téléphone 00226 25 40 94 41, tous les jours ouvrables de 8H à 16H, et devra comporter les pièces suivantes :

• Une (01) demande manuscrite adressée à monsieur le Directeur Général du Cabinet Excellence Afrique ;

• Un (01) extrait d’acte de naissance ;

• Une (01) photocopie légalisée du certificat de nationalité ;

• Une (01) certificat de scolarité en cours de validité ;

• Une (01) photocopie légalisée du dernier diplôme ou l’attestation de succès ;

• S’acquitter de la somme de 2000 F CFA, pour les frais de dépôt.

NB : Les candidats présélectionnés pour l’entretien s’acquitteront des frais de dossier de 15 000 F CFA auprès du Cabinet.

A l’issu de la sélection finale les candidats retenus seront appelés à fournir :

• Un casier judiciaire ;

• Un (01) certificat médical de visite et de contre visite délivré par des médecins exerçant dans un centre de santé public et stipulant que le (la) candidat (e) jouit d’une bonne santé physique et mentale.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au Vendredi 12 mai 2017à 12H.