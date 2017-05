Second tour de l’élection présidentielle française : L’on a voté à Ouagadougou

« Choisir la France » et « Ensemble, la France » voilà respectivement les slogans de Marine Lepen et d’Emmanuel Macron. Le programme de quel candidat aura plus convaincu les français pour qu’ils lui accorde leur confiance pour les cinq prochaines années ? A Ouagadougou, 1775 électeurs inscrits sont appelés à exprimer leur choix à l’institut français Georges Méliès, alors qu’à Bobo- Dioulasso ils sont environ 240.

Le Consul de France Jean Chanson confie qu’à l’ouverture du bureau de vote à 08 heures, l’affluence des votants était remarquable, et que le taux de participation est similaire à celui du premier tour. Il confie que vers 21 heures, les résultats seront publiés par affichages à la porte de l’institut français Georges Méliès.

Pour l’ambassadeur de la France au Burkina Xavier Lapeyre de Cabane, en ce jour de vote, il n’est qu’un électeur. Il dit que cet acte est important pour tout ce qui concerne la vie de la nation.

Jean Claude Legoupil, retraité et producteur de poulets au Burkina avoue avoir voté pour le Candidat Emmanuel Macron. Il attend de lui, s’il sort vainqueur, une reforme de la France qui selon lui est un pays trop conservateur. Pour lui, cette réforme doit se faire dans un souci de transparence, d’efficacité et de travail.

Dr Anne Vincent citoyenne française confie que ce vote est important en tant que devoir citoyen et également au regard des enjeux forts en cette année particulière. Sans avoir donné le candidat pour lequel elle a apporté sa voix, elle affirme attendre de lui un changement pour une France tolérante, brillante sur le plan économique, de la politique nationale et internationale, et une France qui reprendra sa place.

Ousmane Ouédraogo, représentant du candidat Emmanuel Macron au bureau de vote de Ouagadougou, trouve une bonne organisation des votes, et estime à la mi-journée un taux de participation sensiblement égal à celui du premier tour. Pour lui, le choix de la démocratie, de la république, du progressisme c’est Emmanuel Macron. Il juge son candidat apte à devenir le président de la France au regard de son projet qu’il trouve bien élaboré et bien défendu. Par ailleurs pour lui, son candidat défendra mieux les valeurs de la république, de la démocratie, l’exercice de la citoyenneté.

Notons que le bureau de vote de Ouagadougou n’a pas reçu le représentant de la candidate Marine Lepen.

Lefaso.net

Youmali Koanari