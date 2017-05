Visite du Président Nana Akuffo-Addo au Burkina : 48 heures pour régler « un certain nombre de questions.. »

Présent au Burkina Faso dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail, le président du Ghana, Nana Akuffo-Addo, et son homologue burkinabè, Roch Kaboré, ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette visite de 48 heures a pris fin ce vendredi 5 mai 2017, par la signature du communiqué conjoint entre les ministres des affaires étrangères des deux pays.

L’hôte du Burkina retourne chez lui avec la plus grande distinction des ordres Burkinabè. Nana Akuffo-Addo a été élevé à la dignité de Grand-croix de l’ordre national, par le président du Faso, Roch Kaboré.

De ce séjour de 48 heures (du 4 au 5 mai), les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines. Il s’agit notamment de la grande question sécuritaire, où face à la menace terroriste, les deux chefs d’Etat ont décidé de conjuguer leurs efforts. Nana Akuffo-Addo et Roch Kaboré ont appelé la communauté internationale à soutenir les initiatives sous régionales en la matière, en l’occurrence celles de l’autorité du Liptako-Gourma et du G5 Sahel. Ils ont également plaidé pour « un mandat du conseil de sécurité des Nations Unies au G5 Sahel pour ses interventions dans la zone concernée, conformément aux recommandations de l’Union africaine ».

Au sujet du transport ferroviaire, les deux parties ont réaffirmé l’impérieuse nécessité de la réalisation diligente du projet d’interconnexion ferroviaire. L’objectif étant de promouvoir d’avantage la libre circulation des personnes et des biens. Il en est de même pour le transport routier, où une réunion ministérielle est en vue afin de trouver des solutions aux difficultés liées aux tracasseries et au trafic routier entre les deux pays.

D’autres secteurs tels que l’agriculture et la sécurité alimentaire, le commerce, l’habitat et l’urbanisme, sans oublier le secteur de l’eau et de l’assainissement, ne sont pas reste. Les deux pays accordent leurs violons pour lutter contre le trafic illicite des produits chimiques agricoles entres deux pays, de mieux organiser le commerce des céréales et de réactiver le comité technique conjoint sur la gestion intégrée des ressources en eau, afin de réduire les inondations. Quant au secteur de l’habitat et l’urbanisme, la partie ghanéenne entend s’inspirer de la Banque de l’habitat du Burkina afin de réactiver la Banque de l’habitat et de la construction du Ghana.

Et que dire du secteur de l’énergie. Sur ce point, les deux pays ambitionnent la réalisation du projet d’interconnexion Bolgantaga-Ouagadougou au Burkina Faso d’importer près de 85 mégawatts. L’achèvement des travaux est prévu pour fin 2017.

Selon le président du Faso, cette visite est non seulement historique, mais importante car elle une occasion pour « amplifier les relations commerciales et régler un certain nombre de questions sur le transport routier que nous avons avec le Ghana » a-t-il souligné. Et d’ajouter qu’à ce niveau, le Ghana a pris l’engagement pour qu’ « une solution rapide puisse être trouvée ».

De cette rencontre, Roch Kaboré retient qu’il s’agira de ne pas « rester dans les projets théoriques, mais en faisant en sorte, de réaliser de façon concrète, un certain nombre de projets intégrateurs » a-t-il souhaité.

Se disant honoré pour la distinction reçue, le président Nana Akuffo-Addo a tenu a remercié le peuple burkinabè pour l’accueil chaleureux qui a été réservé à lui et toute sa délégation. Pour lui, il est ‘’temps d’unir nos forces pour créer une Afrique plus prospère ‘’. Il a par souligné qu’il est satisfait des résultats des travaux.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net