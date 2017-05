Meeting du 29 avril 2017 : Bilan satisfaisant, selon le CFOP

Avant de commencer les travaux, les chefs de partis ont observé une minute de silence en mémoire de Sa Majesté le Naaba Baongo, Chef de Yako, rappelé à Dieu le dimanche 30 avril 2017.

Les membres du Cadre ont ensuite tiré le bilan du meeting du samedi 29 avril à la Maison du peuple. Le niveau de mobilisation atteint, et l’enthousiasme des participants, ont fait de ce meeting populaire un véritable succès, et ce en dépit du travail de sabotage qui a été organisé par le MPP (Mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir, ndlr).

L’Opposition renouvelle ses remerciements à toutes les forces vives qui ont répondu présentes, et les encourage à demeurer mobilisées pour les actions futures.

Les responsables des partis d’opposition tiennent à féliciter le comité d’organisation, pour le travail accompli. Ils remercient aussi la presse pour sa disponibilité et les services de sécurité pour leur précieux concours.

Pour les membres du Cadre, l’attitude du pouvoir face à ce meeting révèle un état d’esprit anti-démocratique et une conception du pouvoir qui augure de lendemains difficiles pour le Burkina Faso. En effet, le comportement des dirigeants face à ce qui n’était qu’une simple rencontre dans une salle, montre clairement qu’ils ne tolèrent pas l’existence d’une opposition dans notre pays. Pour eux, l’opposition doit être aux ordres du pouvoir, et attendre de celui-ci qu’il lui dicte sa conduite. Cette attitude mentale n’est guère surprenante quand on sait que les dirigeants actuels du MPP étaient, il n’y a pas si longtemps, les premiers animateurs d’une démocratie de façade faite de « touk-guili » dans laquelle l’Opposition était réduite à sa plus simple expression.

Visiblement, malgré leur passage à l’Opposition, ils ont du mal à s’accommoder d’une opposition qu’ils ne contrôlent pas. Cette situation interpelle tous les démocrates à la vigilance, car ce pouvoir va tout mettre en œuvre pour empêcher l’Opposition d’exister et de s’exprimer.

L’Opposition politique rappelle au MPP et aux tenants de son pouvoir, qu’elle n’est pas son obligée, et qu’elle poursuivra résolument son travail de sensibilisation des Burkinabè et d’interpellation du Gouvernement. Elle ne se laissera départir ni par les pleurnicheries, ni par les injures du pouvoir. Elle demande à tous les Burkinabè de rester mobilisés et à l’écoute des mots d’ordre qu’elle pourrait être amenée à lancer.

Le service de communication du Chef de file de l’Opposition politique