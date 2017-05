Formation en techniques d’organisation des cérémonies, des relations publiques et de l’accueil

Contenu et modules :

Comprendre le protocole l’étiquette, le cérémonial, les préséances dans les cérémonies, la bienséance, le savoir-vivre ;

les civilités ;

concevoir et maîtriser les techniques d’organisation des cérémonies ;

les outils, la science et les techniques du maître de cérémonie ;

les qualités et les comportements du maître de cérémonies

la gestion et l’entretien des relations publiques

les techniques de plaidoyer, d’argumentation et de lobbying ;

les règles et les techniques de l’accueil dans les institutions, les administrations et les entreprises ;

l’organisation, les règles d’organisation des audiences ;

les titres officiels, les titres de distinction honorifique et les règles de l’étiquette ;

les préséances nationales

les préséances internationales

savoir parler en public, l’art oratoire

les principes et les techniques des discours, des adresses et des allocutions : dix règles d’or ;

l’organisation des repas officiels et privés : les catégories de repas et de réceptions ;

l’organisation et les comportements de la table ;

la tenue vestimentaire ;

la rédaction des actes et des documents de relations publiques ;

la dynamique des groupes ;

les valeurs de référence de l’animateur, et de l’agent de relation publiques.

Informations-contacts

AC&P : 00226 25 37 09 00

Site web : www.africa-parliaments.org