Accident de la circulation à Bobo : Un mini bus termine sa course dans un caniveau et fait plusieurs blessés

Le mardi 2 mai 2017, à Bobo-Dioulasso, un mini bus en provenance d’un village voisin a terminé sa course dans un caniveau tout juste derrière le Lycée Ouézzin Coulibaly (LOC). Ce drame a fait plusieurs blessés même si on ne déplore aucune perte en vie humaine.

Selon les témoignages de Moussa Sanou, volontaire adjoint de sécurité (VADS) au niveau du carrefour LOC, « Nous étions en service ce matin et à un moment donné nous avons aperçu le véhicule qui venait en pleine vitesse ». Selon des riverains, le bus roulait à vive allure et le chauffeur ne pouvant pas s’arrêter au panneau de stop, a voulu limiter les dégâts en tournant sur sa droite. C’est là qu’il a terminé sa course dans un caniveau derrière le Lycée Ouézzin Coulibaly avec à son bord des passagers.

Cet accident a fait plusieurs blessés qui ont été évacués à l’hôpital par les sapeurs pompiers. La défaillance du système de freinage et l’excès de vitesse seraient les causes du drame. « Ce véhicule aurait un défaut de freinage, et le chauffeur en voulant éviter les usagers de la route arrêtés au panneau de stop, s’est retrouvé dans le caniveau avec tous les passagers » ; nous a confié un riverain.

Une fois de plus, la population est invitée à beaucoup plus de vigilance et les propriétaires de véhicules à faire régulièrement les visites techniques des véhicules pour éviter les accidents.

Romuald Dofini

Lefaso.net