Emprint pro school organise une formation sur la méthodologie de rédaction d’un plan d’affaire

Vous souhaitez créer votre entreprise ?

Avez-vous une idée d’entreprise ou non

Vous souhaitez devenir entrepreneur

A la création de votre entreprise vous vous demandez si vous trouverai des clients.

Emprint pro school organise une formation avec les modules suivants

La méthodologie de rédaction d’un plan d’affaire

Comment devenir un excellent entrepreneur

Comment réaliser une prospection commerciale pour chercher et trouver des clients

Comment vendre et réaliser un excellent chiffre d’affaire

Comment fidéliser ses clients

Sont les modules qui seront développées au cours de cette session de formation

Du mercredi 03 au mardi 09 Mai 201 7

Cette formation permettra aux participants d’avoir des attitudes et aptitudes de manager, de vendeur professionnel, de concevoir, développer et réaliser leur projet d’entreprise.

Ils deviendront de bons entrepreneurs ou futur entrepreneurs avec un savoir- faire, un savoir -être intégrant tout les aspects théoriques, techniques et pratiques liés à l’entreprenariat

Et bénéficiez d’une mise en lien avec des institutions financières pour un possible accompagnement pour l’ouverture d’un compte entreprise ou pour l’octroi d’un crédit

Bénéficiez d’un suivi post formation allant à un accompagnement jusqu’à la rédaction définitive de votre plan d’affaire.

COUT DE LA FORMATION : 50.000 franc

Vous êtes intéressé par la formation

Contactez-nous au 51 56 66 66 78 38 98 98 ou envoyer nous par sms ou watsup/viber/imo votre nom et prénoms au 76 84 99 23

Nous sommes situés à zogona sur l’avenue Charles de gaulle en face de la société générale sur le même bâtiment abritant coris assurance