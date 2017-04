Funérailles chrétiennes de TIENOU Mouonton Catherine : Le samedi 06 mai 2017 à Yasso, province des Banwa, Burkina Faso.

Communiqué • vendredi 28 avril 2017 à 11h00min

« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11 : 25-26)