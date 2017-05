Décès de Hadja NIGNAN Idiatélé Fanta épouse BOLY : Remerciements et faire part

Les familles alliées et amies KONE, LY, OUEDRAOGO, BEKUONE SOMDA, KANSIE, DIA, OUATTARA

El Hadj Béry Sidy BOLY, ses enfants Moussa, Mariam, Maïmouna, Aminata, Ousmane, Kadidiatou Aï, Issouf Bachir, ses petits-enfants et arrières petits-enfants

très touchés par les nombreuses marques de compassion et de soutien lors de la maladie, du décès le 15 avril à l’âge de 92 ans, de l’inhumation le 18 avril et du doua du 23 avril 2017 de leur épouse, mère, fille, sœur, tante, grand-mère, arrière-grand-mère Hadja NIGNAN Idiatélé Fanta épouse BOLY

Ils adressent leurs sincères remerciements à tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur soutien spirituel, moral, matériel et financier lors de cette douloureuse épreuve.

Les remerciements vont particulièrement à :

• Son Excellence Monsieur Rock Marc Christian KABORE, Président du Faso

• Son Excellence Monsieur Salif DIALLO, Président de l’Assemblée Nationale et son cabinet

• Monsieur Simon COMPAORE, Ministre d’Etat, Ministre de la sécurité

• Monsieur Maurice Dieudonné BONANE, Ministre de l’urbanisme et de l’habitat

• Son Excellence Kodjo LOUGUE, Ambassadeur du Burkina Faso au Mali et son personnel

• Madame ILBOUDO/THIOMBIANO Elyse, députée à l’Assemblée Nationale

• Monsieur Kourouboundou René LOMPO, député à l’Assemblée Nationale

• Le Cheick Aboubacar DOUCOURE

• Ousséïni BOLY, chef coutumier à Dédougou

• Issaka SIDIBE, chef coutumier à Bobo-Dioulasso

• L’église Ambassade de Christ

• La communauté musulmane de la mosquée de Gounghin Nord à Ouagadougou

• Madame BAMBA Mahoua PARUMS, Représentante adjointe de UNHCR au Burkina Faso

• Monsieur Mathias TANKOANO, conseiller spécial du Chef de l’Etat

• Messieurs les Gouverneurs des régions de l’Est et du Centre

• les autorités administratives et politiques de la région de l’Est

• la police municipale

• le personnel de SOS village d’enfants

• Monsieur le coordonnateur national du PNGT 2-3 et son personnel

• Monsieur le Directeur Général de la CNSS

• Monsieur le Directeur Général du SIAO et son personnel

• Le président et les membres du comité exécutif de la fédération Burkinabé de Football

• Dr Koffi ATIVON, son épouse et le personnel de la clinique les Flamboyants

• Dr Boubacar Jean-Yves TOGUEYENI

• Dr Bertrand KABORE

• Les délégations venues de Bagré, Fada, Diabo, Dori, Dédougou, Bobo-Dioulasso, Diébougou, Léo…

A tous ceux dont les noms n’ont pu être cités

Qu’Allah récompense chacun au-delà de ses bienfaits.