Préservation et promotion de la culture : La semaine culturelle de l’AECEG pour valoriser les potentialités de l’Est

Dans le cadre de la 2e édition de sa semaine provinciale de la culture et d’éducation éco-citoyenne, l’Association pour l’éducation culturelle des enfants du Gulmu (AECEG) est allée, mercredi 19 avril dernier, à la rencontre des populations de base à Namponkoré dans la commune de Logobou. Cette journée, selon ses initiateurs, a été organisée en vue de permettre aux artistes locaux de faire montre de leurs talents. Ainsi, lors de cette semaine culturelle, les artistes locaux ont tenu en haleine le public à travers des prestations en danse traditionnelle.

De plus, l’association a fait des dons aux élèves et aux patients de la commune. C’est ainsi que des fournitures scolaires ont été offerts aux meilleurs élèves du collège d’enseignement général (CEG) de Namponkoré et des produits pharmaceutiques notamment des verres correcteurs, des seringues et des compresses remis au centre médical SIM de Mahadaga.

Il faut noter que cette association a pour ambition de magnifier et de promouvoir les richesses naturelles et touristiques de l’Est.

Soumaila Sana

Lefaso.net