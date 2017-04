Association des raffineurs et distributeurs africains : La SONABHY placée sur orbite

Le directeur général de la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY), Aboubakar Gambetta Nacro, a été élu vice-président de l’Association des Raffineurs et Distributeurs Africains (ARA). C’était le 15 mars 2017 à Cape Town, en Afrique du Sud, lors de l’Assemblée Générale Annuelle de cette faîtière des pétroliers du continent. Autre honneur pour le Burkina Faso, Hippolyte Bassolé, conseiller technique du DG de la SONABHY a été coopté pour diriger le groupe de travail « Stockage et Distribution » de l’ARA.

Les raffineurs de pétrole, les fournisseurs, les transporteurs, les distributeurs, les organes de régulation ainsi que les entreprises de technologie étaient présents à ce rendez-vous de l’Association des Raffineurs et Distributeurs Africains (ARA) en Afrique du Sud, à Cape Town, du 11 au 15 mars 2017. Ainsi, plus de 500 délégués ont participé aux travaux de groupes et aux plénières de la conférence de l’ARA focalisée sur le thème : « Parvenir à des carburants propres en Afrique ». Un thème cher à l’ARA qui a exhorté les pays importateurs et les raffineurs à travailler immédiatement à la réalisation de cet objectif. Les délégués ont pu suivre les communications délivrées par des intervenants de haut niveau qui ont abordé la question des énergies propres sous tous ses aspects.

En marge de cette conférence, l’assemblée générale annuelle de l’ARA s’est tenue le 15 mars 2017. A cette occasion, l’ARA a procédé au renouvellement des membres de son bureau. Ainsi, Ibrahim Talba Malla, directeur général de la Société nationale de raffinage du Cameroun (SONARA) a été élu président de l’ARA.

Au poste de vice-président de l’ARA, Aboubakar Gambetta Nacro, DG de la SONABHY, replace le Burkina sur l’échiquier pétrolier africain

Notre compatriote, Aboubakar Gambetta Nacro, directeur général de la SONABHY, a été élu au poste de vice-président du comité exécutif de l’ARA.

Il est bon de préciser que ces deux personnalités avaient déjà été désignées par le Comité Exécutif de l’ARA le 27 octobre 2016 au Caire, en Egypte pour assurer les intérims à ces postes suite à l’indisponibilité du président sortant Ba-Amer du Maroc.

Conseiller technique chargé des Dépôts et du Transport à la SONABHY, Hippolyte Bassolé, a été coopté pour diriger l’important groupe de travail de l’ARA « Stockage et Distribution ».

Ces deux positions capitales qu’occupent nos compatriotes contribuent à donner à la SONABHY une plus grande visibilité sur le marché pétrolier africain notamment sur les évolutions envisagées afin que la nationale des hydrocarbures puisse anticiper sur ses options et choix ; étant entendu que l’anticipation demeure une des cinq valeurs de la SONABHY.

Pour rappel, L’ARA a été créé il y a dix ans pour offrir une tribune panafricaine à l’industrie de l’approvisionnement en pétrole, du raffinage et de la distribution en Afrique. L’ARA représente non seulement ses membres du secteur du raffinage en Afrique mais également de nombreux importateurs de produits, sociétés de stockage, distributeurs et autorités de régulation. Sa conférence annuelle est l’unique rendez-vous du secteur pétrolier aval en Afrique.

Le gotha de l’aval africain des hydrocarbures était réuni à Cape Town en Afrique du Sud

L’ARA qui donne une voix à toutes les parties prenantes de l’aval pétrolier africain a pour principaux objectifs :

de prendre à-bras-le-corps les questions sociales, économiques et environnementales afin d’avoir un impact sur le raffinage du pétrole en Afrique, ou sur l’importation et la distribution de produits de pétrole partout sur le continent africain ;

de promouvoir une meilleure compréhension des questions et publications dans l’industrie pétrolière internationale qui ont un impact sur l’industrie pétrolière aval africaine ;

de promouvoir l’échange d’expériences positives entre les Membres et d’améliorer leur performance économique et technique ;

d’améliorer la communication et la coopération entre ses Membres et le marché pétrolier international.

