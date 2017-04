Assassinats dans la commune de Saaba : Les précisions des autorités municipales

A la suite du mouvement d’humeur des femmes de la commune de Saaba et de ses environnants sur la question des différents assassinats, les autorités se sont exprimées. La rencontre avec celles-ci a eu lieu le vendredi 21 avril 2017 à la mairie de Saaba.

Les assassinats de femmes dans la commune de Saaba ont présenté des scènes de crimes réalisés dans des conditions différentes. Certaines victimes ont été retrouvées égorgées tandis que d’autres ont eu leurs têtes écrasées dans leurs maisons. C’est ce que Joseph Dipama, maire de la commune de Saaba, a affirmé : « Les assassinats des femmes de la commune de Saaba et de ses environnants sont des crimes qui ne se ressemblent pas, mais l’on ne sait pas si ce sont les mêmes auteurs ou c’est par coïncidence que ces crimes se sont passés autour des femmes ».

Par ailleurs, le nombre de victimes dans ladite commune a été chiffré à trois selon M. Dipama qui a souligné qu’il arrive souvent que les gens fassent la confusion en attribuant des crimes commis dans d’autres communes à la commune de Saaba.

Pour ce qui est des enquêtes sur lesdits assassinats, M. Joseph Dipama a affirmé qu’il serait hasardeux de rendre public le niveau d’avancement des enquêtes parce que c’est une question délicate et la justice exige que l’on garde une certaine discrétion. Les enquêtes seraient en cours et d’un moment à l’autre, l’on pourrait arrêter les coupables selon les dires du maire de ladite commune. Au-delà de cela, il a lancé un appel à toutes les couches sociales, c’est-à-dire les anciens, les jeunes, les femmes, tout le monde sans exception à la participation et à la collaboration quotidienne pour qu’ensemble ils puissent donner les informations aux personnes en charge des enquêtes.

Concernant les identités des victimes, deux ont été déclinées par un agent des forces de la sécurité en charge de la question. Il s’agit de Asséto Tassembedo, âgée de cinquante-six ans, celle-ci été assassinée dans la nuit du mardi 18 avril 2017, et de Rasmata Bonkoungou, âgée de cinquante-huit ans.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net