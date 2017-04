Accusé de corruption par Soumane Touré, Bassolma Bazié fait une mise au point

Quand on représente des personnes respectées et respectables ; être droit, intègre et juste ne doit pas se traduire que par des mots mais cela doit plutôt et surtout se traduire par des faits et actes.

Sur ce chemin de lutte, contraignant et plein d’embuches mais sacerdotal que j’ai emprunté, la meilleure des récompenses est le sentiment d’avoir contribué à accomplir un devoir historiquement honorable.

Ceci étant, je rassure que face aux accusations de corruption, au cours de l’émission « Le grand déballage » du 16 Avril 2017, sur la Télévision Burkina Info :

Je ne violerai pas la liberté de presse chèrement acquise en attrayant indirectement la Télévision Burkina Info et/ou son journaliste devant des tribunaux pour médisance du fait d’un « personnage » en quête de légitimité et/ou d’un quelconque statut de martyr.

Je lance le défi à toute personne d’apporter les preuves de cette accusation aux structures légales habilitée à traiter de questions de corruption et/ou de délit d’apparence. Et si ces preuves s’avèrent confirmées, je prends l’engagement de déposer ma craie d’éducateur pour commencer et de me mettre ensuite à la disposition de la justice.

Pour finir, j’exhorte tout un chacun à rester mobilisé pour la défense, la protection et la promotion des valeurs sociales ; mais aussi le strict respect de la mémoire de nos martyrs : vérité, justice, réconciliation !

Bassolma BAZIE

bassolma@yahoo.fr

0022670336441