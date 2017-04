Création d’une caisse de dépôts et consignations : Les acteurs concernés accordent leurs violons

Le premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a rencontré le 21 avril 2017, à Ouagadougou, les acteurs concernés par le projet de création de la Caisse de dépôts et consignations du Burkina Faso (CDC-BF). Les échanges ont permis au chef du gouvernement de mieux expliquer le projet et ainsi aplanir les incompréhensions et inquiétudes de part et d’autre.

En juillet 2016, le gouvernement avait transmis, à l’Assemblée nationale, un avant-projet de loi portant création d’une Caisse de dépôts et consignations du Burkina Faso (CDC-BF). Quelques temps après, il l’a retiré pour « lever les incompréhensions » avec les acteurs concernés. Au mois de septembre, le chef du gouvernement rencontre les acteurs du secteur bancaire, les notaires, avocats, greffiers, mais aussi les responsables des caisses de retraite et de prévoyance sociale (CNSS, CARFO), de la SONAPOST qui devront contribuer à financer ladite caisse.

Aussi, un comité interministériel est mis en place pour élaborer les documents de base des projets de loi portant création de la CDC-BF et régissant les dépôts et consignations ainsi que le projet de statuts. Ledit comité, avant d’entamer ses travaux, a d’abord effectué une mission de travail auprès des Caisses de dépôts et consignations de la France, de la Caisse de dépôts et de gestion du Maroc et de la Caisse de dépôts et consignations du Sénégal. Objectif : s’imprégner des expériences des entités visitées afin de capitaliser les bonnes pratiques pour la mise en place de la CDC-BF.

Ce processus participatif a conduit à l’élaboration de l’avant-projet de loi portant création de la CDC-BF, de l’avant-projet de loi régissant les dépôts et consignations et du projet des statuts de la CDC-BF. Des études sont également prévues pour l’élaboration d’un Business plan et pour l’étude actuarielle portant sur un modèle prudentiel, les limites d’expositions aux risques, etc. les processus de ces études sont à un stade avancé et bénéficie du soutien de la CDC France ainsi que de l’Agence française de développement qui accepte assurer le financement.

Puis, le conseil des ministres du 1er mars 2017 a approuvé les avant-projets de textes législatifs et autorisé leur transmission à l’Assemblée nationale en vue de leur adoption. La COMFIB (Commission des finances et du budget du parlement) a, à son tour, échangé avec les acteurs concernés et leur a demandé de communiquer leurs différentes préoccupations en prélude à l’audition du gouvernement.

Il est de notre devoir d’échanger

C’est donc pour permettre de lever toute incompréhension que le premier ministre a encore jugé nécessaire de rencontrer ces acteurs, ce 21 avril 2017, pour échanger à nouveau. « Cette réunion m’a vraiment donné l’occasion d’échanger avec eux sur leurs préoccupations, mais surtout de les rassurer sur les actions qui ont été prises pour la création de la Caisse de dépôts et consignations du Burkina Faso. Il était de notre devoir d’échanger avec eux, de nous enrichir également de leurs expériences et prendre en compte leurs préoccupations pour ajuster le projet que nous avons conçu pour la création de la caisse de dépôts et de consignations du Burkina », a souligné le premier ministre Paul Kaba Thiéba.

Le chef du gouvernement a présenté à ses interlocuteurs les raisons de la création de cet établissement, son statut, les types de dépôts et emplois visés et les relations avec les différentes structures. « N’étant pas une banque au sens classique, la CDC-BF n’est pas une concurrente des banques. La clientèle visée est différente. Donc, elle est plutôt un complément indispensable aux banques dans leur mission de financement de développement de notre pays », a rassuré le chef du gouvernement. Message bien compris si l’on s’en tient aux propos de Cheikh Travaly, président de l’Association des banques et établissements financiers du Burkina. « En tant que profession bancaire, nous adhérons pleinement au projet, nous le soutenons et nous souhaitons l’accompagner parce qu’il s’agit de construire un outil de développement et de souveraineté », a-t-il déclaré à l’issue des échanges.

Mais, pour les auxiliaires de justice, il faut encore approfondir certains aspects avant la création de cette institution. « C’est une question à approfondir parce que la justice émet des assignations et tous les fonds judiciaires sont liés à des procédures. On craint qu’on ne puisse pas les avoir à tout moment de la procédure. Le premier ministre s’est voulu rassurant, mais il y a toujours des zones d’ombre et nous allons essayer d’approfondir la question au niveau du ministère de la justice et rentrer en contact avec eux pour la décision finale », a noté Adama Maré, le directeur des greffes au ministère de la justice.

La CDC-BF, un établissement public à statut spécial

La CDC-BF sera un établissement public à statut spécial doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle ne sera pas soumise à l’agrément bancaire et aux dispositifs de la loi portant réglementation bancaire. Elle sera sous la surveillance de l’Assemblée nationale et sera contrôlée par la Cour des comptes.

La Caisse de dépôts et consignation, pour son démarrage bénéficiera d‘une dotation conséquente de l’Etat, à en croire le premier ministre Thiéba. Toute chose qui devait lui permettre « d’assurer sa solidité, sa solvabilité des marchés et rassurer les investisseurs sur sa capacité financière et sa capacité à remplir les missions qui sont les siennes ».

Moussa Diallo

Lefaso.net