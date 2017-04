Le Ten-peelem : Une arme contre le terrorisme ?

Le Ten-peelem en langue nationale mooré, est composé de deux mots à savoir, la racine « tenga » qui signifie « terre » et du suffixe « peelem » qui veut dire blancheur, pureté, innocence, honnêteté. C’est donc dire que le Ten-peelem » signifie « terre juste » ou « justice de la terre », en un mot le « Juge ». Selon Justine Marie Philippe Ouédraogo, le Ten-peelem est la grande boussole en matière de justice et pourrait être d’une utilité dans la résolution des différentes crises que traverse depuis quelque temps notre chère nation, le Burkina Faso car dit-elle :« Il a déjà fait ses preuves dans certaines sociétés et pourrait encore imposer la discipline de nos jours ».

Foi de Marie Ouédraogo, l’invocation du Ten-peelem peut se faire dans plusieurs situations :

Pour un besoin de justice, lorsqu’une personne est victime d’injustice (accusée à tort de vol, d’adultère, de sorcellerie, etc. dans tout autre litige sur le foncier ou sur tout autre bien, etc.) ; qu’elle a eu recours à toutes les institutions humaines de justice (police, gendarmerie, médiateurs, palais de justice, etc.) ; et n’a pas eu gain de cause, elle peut, en dernier recours, réclamer justice à la Mère-Terre c’est-à-dire le Ten-peelem. « Alors, comme une bonne mère qui départage équitablement ses enfants, cette dernière innocente, répare les torts, réhabilite, pardonne et réconcilie. A l’inverse, elle démasque le coupable et l’invite à la repentance. Si celui-ci refuse de se repentir, alors, sa rébellion peut l’humilier, l’aliéner, le ruiner, ou même lui coûter la vie, et souvent celle de toute sa famille ou de tout son clan », a-t-elle renchéri.

Et de préciser que pour la plupart des cas, le Ten-peelem s’attaque d’abord à tous ceux qui sont un appui pour le coupable avant d’atteindre inévitablement ce dernier. « Son jugement est souvent lent car la terre est magnétique. Pour une justice rapide, c’est au ciel qu’il faut faire recours car il est électrique », a-t-elle expliqué.

Toujours selon cette dernière, pour un besoin de protection, l'on peut également avoir recours à elle, et en tant que Mère, elle garantit sa protection si l'intéressé marche dans l'intégrité, et c'est là, la condition, être intègre.