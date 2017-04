Football féminin : L’USFA menacée, Etincelles pousse

Du changement dans l’air. Si rien n’est fait par les filles de l’USFA pour maintenir leur place de leader du championnat, leurs adversaires de Etincelles pourraient la leur retirer. En effet, avec 31 points +18, les filles de l’USFA ne sont plus qu’à deux longueurs de leurs poursuivants directs, Etincelles, qui comptent 29 points.

La dernière journée du championnat reste alors décisive pour ces deux clubs. L’USFA qui rencontre les derniers du championnat, NAS/Féminin, pourraient assurer leur première place. Mais si par mégarde, car on sait que les premiers ont souvent des difficultés face aux derniers du classement, elles se laissent surprendre, le championnat leur filera entre les doigts. Car Etincelles, qui ira défier AS Tigresses (5e) à Bobo, ne compte pas donner du répit à leurs adversaires.

Pendant ce temps, Reines (3e) reçoit Princesses (4e) au Stade municipal de Ouahigouya. Un choc qui promet d’être électrique.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Programme de la 14e Journée

Wobi : AS Tigresses vs Etincelles 7h30

Stade municipal (Ouahigouya) : Reines vs Princesses 7h30

Camp Bankuy : Danta AC vs Lionnes 7h30

Terrain USFA : USFA vs NAS/Féminin 7h30