Décès de Mme SAWADOGO/GUIGMA Martine : Remerciements et faire-part

Sa Majesté Naaba Kiiba Roi du Yatenga ;

Son Excellence Naaba Guigma , chef de Zogoré/ Yatenga ;

Son Excellence Naaba Boongo, chef de Boh/ Yatenga

La grande famille de feu El Hadj SAWADOGO Yabiri à Ouidi ;

Les grandes familles SAWADOGO, OUEDRRAOGO à Boh, Zogoré, Ouahigouya, Ouagadougou, Dakar, Turin, Montréal et Washington ;

Son Excellence Naaba Kiiba, chef de Manga ;

Les grandes familles GUGMA, ROUAMBA, ZOUNGRANA et SIMPORE à Manga et Ouagadougou ;

Les familles alliées ;

Monsieur SAWADOGO Adama, Directeur général des Douanes à Ouagadougou ;

Les enfants : SAWADOGO Safiatou et SAWADOGO Farida, remercient du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont apporté un soutien moral, spirituel, matériel ou financier, lors du rappel à Dieu le Vendredi 29 avril 2016 et de l’inhumation le lundi 02 mai 2016 de leur fille, épouse, mère, sœur, tante :

Mme SAWADOGO/GUIGMA Martine

Par ailleurs, ils vous informent que les cérémonies commémoratives tenant lieu de funérailles chrétiennes se dérouleront selon le programme suivant à la paroisse Christ-Roi de Pissy :

Vendredi 29 avril à 21 h 00 : Veillée de prière à la CCB-St-Gaston de Pissy

Samedi 29 avril à 8h00 : Grand-messe de requiem à l’église Christ-Roi de Pissy

La famille vous invite à vous unir à elle dans la prière pour le repos de son âme.

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix.

« Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vie et croit en moi ne mourra jamais » (Jn 11 : 25-26 )