AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CHEF CUISINIER

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

’’ JOHN - NET ’’ prestations Hôtelières recrute un chef de cuisine H/F pour le compte d’une structure de restauration collective de la place.

MISSIONS

Sous la responsabilité direct du responsable d’établissement, vous avez en charge l’organisation et la gestion du processus de production des repas.

Vous préparez, organisez et supervisez la production chaude et froide, dont vous contrôlez la qualité.

Vous êtes le garant du respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Vous avez à cœur la recherche de la satisfaction des convives par la qualité de la prestation.

Vous êtes responsable de la gestion des menus, des approvisionnements et des stocks, mais également de l’animation, la formation et la motivation de l’équipe en cuisine.

FORMATION ET EXPERIENCE

Titulaire d’un BAC PRO cuisine ou de tout autre diplôme équivalent avec une expérience de 5 ans sur un poste de chef de cuisine.

QUALITES

Votre passion pour la cuisine, votre rigueur, votre organisation, vos qualités managériales seront appréciées.

Restaurant de150 à 300 couverts par jour. Temps complet du lundi au samedi le midi uniquement.

COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Une demande adressée au gérant de JOHN - NET ’’ prestations hôtelières’’

Une lettre de motivation

Un curriculum vitae détaillé certifié sincère

Une copie des diplômes et des attestations de travail

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidat (e)s intéressé (e )s par ce recrutement peuvent déposer leur dossier à l’adresse suivante : johnnetrecrutement@gmail.com

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au mercredi 10 mai à 12h00.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Une présélection sur dossier ;

Un test pratique ;

Seuls les candidats présélectionnés seront retenus pour un test pratique.

Période souhaitée de prise de service JUIN 2017.

RECRUTEMENT D’UN PATISSIER CONFIRME

JOHN - NET ’’ prestations hôtelières ’’ recrute un pâtissier confirmé pour le compte d’une structure de restauration collective de la place.

MISSIONS

Sous la responsabilité direct du chef d’établissement, vous êtes en charge de la production sucrée et contribuez à l’optimisation de la prestation.

Vous assurez la préparation des desserts, gérez les stocks et commander les produits de pâtisserie en collaboration avec votre responsable.

Vous connaissez et appliquez les règles d’hygiène et de sécurité

FORMATION ET EXPERIENCE

CAP/ BEP pâtisserie avec expérience de deux ans idéalement en restauration collective, ou avoir 5 ans d’expérience dans une bonne pâtisserie de la place.

QUALITES

Bon cuisinant, vous êtes passionné par votre métier.

Organisé, rigoureux et efficace, vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et vos qualités relationnelles.

D’un naturel créatif, vous êtes force de proposition pour répondre aux attentes des clients tout en respectant les impératifs de gestion.

Poste à temps complet du lundi au samedi .

COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Une demande adressée au gérant de JOHN - NET ’’ prestations hôtelières’’

Une lettre de motivation

Un curriculum vitae détaillé certifié sincère

Une copie des diplômes et des attestations de travail

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidat (e)s intéressé (e )s par ce recrutement peuvent déposer leur dossier à l’adresse suivante : johnnetrecrutement@gmail.com

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au mercredi 10 Mai à 12h00.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Une présélection sur dossier ;

Un test pratique ;

Seuls les candidats présélectionnés seront retenus pour un test pratique.

Période souhaitée de prise de service JUIN 2017.

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CHEF DE PRODUCTION EN RESTAURATION COLLECTIVE

CONTEXTE ET MISSION

Au sein de ce restaurant vous mettez en place une prestation self pour environ 150 repas par jour du lundi au vendredi.

Au sein de ce même restaurant vous mettez également en place quotidiennement deux plats du jour pour une clientèle de passage environ 50 repas. Du lundi au vendredi.

Des prestations évènementielles sont également délivrées : Pauses, repas, cocktails, buffet.

Votre expérience en restauration collective ou traditionnelle, vous permet de manager en toute autonomie une équipe dont la mission sera de délivrer une prestation culinaire de qualité, faite maison à base de produits frais.

MISSIONS

Etre innovant et garant de nos engagements contractuels et de la qualité de notre prestation.

Organiser et Piloter la production des repas avec votre chef de cuisine et votre équipe, apporter votre savoir faire pour maintenir le niveau attendu de la qualité culinaire.

Etre l’ambassadeur auprès des convives, vous assurez de leur satisfaction et savoir communiquer avec un sens commercial.

PROFIL

De formation hôtelière BAC + 2 ou BAC + 4 , vous avez dans votre parcours une solide expérience en gestion de restauration d’entreprise ou en évènementiel .

Vous avez une expérience réussie en management d’une équipe d’au moins 06 personnes et savez faire progresser vos collaborateurs.

Vous êtes performant en matière d’organisation et de suivi.

Vous maitrisez le management et vous avez une âme de leader.

Rythme de travail du lundi au samedi.

Localisation du poste OUAGADOUGOU.

COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Une demande adressée au gérant de JOHN - NET ’’ prestations hôtelières’’

Une lettre de motivation

Un curriculum vitae détaillé certifié sincère

Une copie des diplômes et des attestations de travail

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidat (e)s intéressé (e )s par ce recrutement peuvent déposer leur dossier à l’adresse suivante : johnnetrecrutement@gmail.com

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au mercredi 10 Mai à 12h00.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Une présélection sur dossier ;

Un entretien oral ;

Seuls les candidats présélectionnés seront retenus pour un entretien oral.

Période souhaitée de prise de service JUIN 2017.

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN GERANT DE SALON DE THE

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

’’ JOHN - NET ’’ prestations Hôtelières recrute un gérant de salon de thé pour le compte d’une pâtisserie de la place.

MISSIONS

Sous la responsabilité direct du chef de production, vous avez en charge l’organisation et la gestion du salon de thé pâtisserie.

Préparer les commandes

Définir les besoins en approvisionnement

Suivre l’état des stocks

Analyser les ventes et mettre en place le tableau de bord commercial

Tenir la caisse

Coordonner l’activité d’une équipe pour le service

Responsable de la propreté et de l’hygiène irréprochable des locaux

Conseiller la clientèle et répondre à ses questions.

FORMATION ET EXPERIENCE

De formation hôtelière ou de gestionnaire, vous êtes titulaire d’un baccalauréat +2 avec une expérience de bon gestionnaire dans un café, un hôtel ou un restaurant de la place.

QUALITES

Avoir le désir de satisfaire la clientèle et le sens de l’accueil

Etre passionné par le commerce de l’alimentation

Accomplir son travail consciencieusement

Etre un bon gestionnaire

COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Une demande adressée au gérant de JOHN - NET ’’ prestations hôtelières’’

Une lettre de motivation

Un curriculum vitae détaillé certifié sincère

Une copie des diplômes et des attestations de travail

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidat (e)s intéressé (e )s par ce recrutement peuvent déposer leur dossier à l’adresse suivante : johnnetrecrutement@gmail.com

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au mercredi 10 mai à 12h00.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Une présélection sur dossier ;

Un test pratique et un entretien ;

Seuls les candidats présélectionnés seront retenus pour un test pratique.

Période souhaitée de prise de service JUIN 2017.