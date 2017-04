In memoria : Colonel ZONGO Pinga Augustin

La veuve Madame ZONGO née ZAGRÉ Elisabeth, agent de la BCEAO à la retraite ;

Les enfants : ZONGO Patrick Aimé à Riverstone Karma SA, ZONGO Maryse à Nantes (France), ZONGO Pacôme Aymard à CINCAT Burkina, ZONGO Sandra Awa à l’université de Koudougou, ZONGO Aldéric à Ouagadougou ;

Les frères et sœurs ; Les petits enfants ; Les neveux et nièces ; Toutes les familles alliées : à Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Côte d’Ivoire, Gabon et France ;

Réitèrent leur immense reconnaissance aux nombreux parents, amis, connaissances, voisins et collègues qui leur ont témoigné compassion et soutiens multiples et multiformes lors du rappel à Dieu du Colonel ZONGO Pinga Augustin, le 26 Janvier 2016 à Ouagadougou.

Prient tous ceux qui l’ont côtoyé, connu et aimé de vous joindre en union et intentions de prières à la grande messe de requiem qui sera célébrée en sa mémoire à la Paroisse Notre Dame des Apôtres (Patte d’oie) les 28 et 29 Avril 2017 selon le programme suivant :

- Vendredi 28 Avril 2017

21h00 Veillée de prières à la Paroisse Notre Dame des Apôtres (Patte d’oie)

- Samedi 29 Avril 2017

08h00 Office religieux à la Paroisse Notre Dame des Apôtre (Patte d’oie)

Puisse le Seigneur notre Dieu vous bénir en abondance et vous rende le centuple de vos bienfaits.

Union de Prières

"Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra" Jean 11,25