Avant-projet de la Constitution du Burkina Faso : Les Burkinabè de France s’impliquent

L’ordre du jour adopté a été le suivant :

1) Mise en place d’un Comité chargé de la synthèse des contributions et d’un bureau Directoire des Débats

2) Recueil-débat des propositions d’amendements du projet constitutionnel

3) Questions diverses

1) Mise en place d’un Comité chargé de la synthèse des contributions et d’un bureau Directoire des Débats

Après quelques échanges sur le profil du Comité chargé de la synthèse des contributions, les participants ont voulu qu’il soit le plus consensuel possible et qu’il soit représentatif de toutes les sensibilités des Burkinabé de France. Il est composé comme suit :

Représentant des associations Burkinabé de France : Paul TAMINI

Représentant du Conseil Supérieur des Burkinabé de l’Etranger (CSBE France) : Sibiri NABALOUM

Représentant des partis politiques d’opposition burkinabé présents en France : Abdoulatif GUIRA

Représentant des partis politiques de la majorité présidentielle présents en France : Moussa OUEDRAOGO

Représentant des organisations de défense des droits humains et de la défense de la démocratie au Burkina Faso : Didier OUEDRAOGO

Représentant du Comité d’Initiative de France : Dori SIDIBE

Personnes ressources : Delphine COMPAORE, Adama COULIBALY, Kimdaogo KINDA

Le Directoire des Débats désigné est le suivant :

Coordonnateur : Dori SIDIBE

Rapporteur : Delphine COMPAORE

Secrétaire : Paul TAMINI

La mission confiée au Comité chargé de la synthèse des contributions est la suivante :

1. Recueillir, synthétiser les différents amendements des burkinabé de France

2. Soumettre les travaux de synthèse, pour appréciation, à l’assemblée générale des burkinabé de France qui se tiendra dimanche 23 avril 2017 à partir de 14heures dans la salle de conférence de l’ambassade

3. Remettre la version finale des amendements à l’ambassadeur du Burkina Faso à Paris qui se chargera de les transmettre à la Commission Nationale.

Cette mission sera terminée dès que le document final aura été transmis à l’ambassadeur du Burkina Faso à Paris.

2) Recueil-débat des propositions d’amendements du projet constitutionnel

Après que les participants se soient accordés sur la procédure de travail, la parole a été donnée à tous ceux qui l’ont souhaité pour qu’ils soumettent leurs amendements sur l’avant-projet de constitution. Le Directoire des Débats a pris soin de noter tous les amendements. Le travail de recueil se poursuit jusqu’au samedi 22 avril 2017.

Tout burkinabé de France, toute structure associative burkinabé de France, tout parti politique représenté en France, qui a un quelconque amendement à porter sur l’avant-projet de constitution, peut l’envoyer à l’adresse mail suivante : uabfrance@yahoo.fr (ci-joint le document : 50 pages).

Le Directoire des Débats se charge de faire une synthèse de toutes les propositions d’amendement, comme convenu, et les soumettre à l’appréciation collective dimanche 23 avril 2017 à 14 heures.

3) Questions diverses

Pour prononcer le mot de la fin, la parole a été donnée à Moussa KONATE, Président de l’Union des Associations Burkinabé de France(UABF), initiatrice de la réunion. Il a remercié tous les participants pour s’être déplacés et a salué le sérieux et l’esprit fraternel qui ont prévalu tout au long de la réunion.

C’est à 18h30 que la réunion s’est terminée. Rendez-vous est pris pour le dimanche 23 avril 2017 à 14heures.