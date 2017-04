Décès de Madame OUEDRAOGO Fati Elise : Remerciements et faire-part.

La grande famille OUEDRAOGO à Ouahigouya (Koura Bagré), Bobo et Ouagadougou,

Les oncles de la défunte Samade et Ramané à Ouaga, ses frères et sœurs Azeta à Bobo, Amadé, Seydou et Boureima à Koura Bagré, Issaka et Alizeta à Ouaga, Nopoko à Abidjan

Les frères de feu OUEDRAOGO Siguian Joseph : Somlawindé Issa, Illassa,Henri à Tikaré, Alexis DAF au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Gaston à Ouaga ,

Les enfants Marie à Bobo, Luc à Ottawa, Eulalie à Ouahigouya, Alida, Aubin, Félicité, Clémence et Bruno à Ouaga, Gildas à Ziniaré,

Les petits-enfants et arrières petits-enfants,

très touchés par les nombreuses marques de soutien, de solidarité et de compassion dont vous avez fait montre lors de la maladie et des obsèques de leur épouse, sœur, belle-mère, mère, grande mère, arrière grande mère :

Madame OUEDRAOGO Fati Elise rappelée à Dieu le 1er Avril 2017 à Ouagadougou et inhumée le 3 Avril à Tikaré.

Remercient de tout cœur :

La paroisse de Tikaré

les familles alliées ROUAMBA, OUEDRAOGO, COMBOIGO, SORGHO, ILA, SAWADOGO, YAGO, IRA,

les ressortissants de Tikaré à Ouagadougou

la jeunesse et la population de Tikaré

les nombreux amis de la famille.

Ils se gardent de citer nommément tous ceux qui les ont soutenus, de près ou de loin, de peur d’en oublier.