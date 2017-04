Education : Un forum pour promouvoir l’éducation inclusive au Burkina Faso

La Coalition nationale pour l’éducation pour tous du Burkina Faso organise les 4 et 5 avril 2017 un forum politique national sur le thème « Une éducation inclusive de qualité en Afrique ». Ce forum organisé en collaboration avec ANCEFA et OXFAM IBIS grâce au financement de la Commission de l’Union Européenne réunit des participants venus de plusieurs pays d’Afrique.

C’est dans le cadre du projet « Renforcement du dialogue structuré entre les organisations de la société civile et les décideurs politiques sur le droit à l’éducation de qualité pour tous en Afrique » que se tient ce forum politique national sur l’éducation inclusive. A en croire Samuel Dembélé, président de la Coalition nationale pour l’éducation pour tous du Burkina Faso, le but de ce forum est de « fournir une plateforme de dialogue entre les acteurs de l’éducation et les décideurs politiques pour une discussion approfondie sur les défis qui se posent à l’éducation au Burkina Faso ». Parmi ces défis, le nombre insuffisant d’infrastructures scolaires dans les zones rurales, la marginalisation des filles du système éducatif au fur et à mesure qu’elles avancent dans leur scolarité, le manque d’enseignants bien formés et aussi la négligence en ce qui concerne la petite enfance, la formation des jeunes et l’alphabétisation.

Le financement de l’éducation, un défi majeur

Pour Samuel Dembélé, le financement du secteur de l’éducation reste le défi majeur à relever pour une éducation non seulement de qualité, mais aussi inclusive. Il souligne en effet que seulement 17% du budget de l’Etat est consacré à l’éducation, et ce malgré les effectifs sans cesse croissants dans les salles de classes. Un chiffre en deçà des 20% du budget de l’Etat recommandé pour ce secteur. Même s’il reconnait que l’aide publique au développement participe également au financement de l’éducation, il exhorte les décideurs politiques à accroître le financement national de l’éducation. « Tout en reconnaissant la part substantielle de l’aide publique au développement dans le financement de l’éducation, la coalition du Burkina Faso et les OSC sous la bannière de ANCEFA sont convaincus que c’est en augmentant les ressources domestiques nationales en faveur de l’éducation que les pays africains pourront arriver à un financement durable d’un système éducatif public, facteur d’égalité et de justice sociale. »

Il souhaite donc qu’à l’issue du forum, une feuille de route soit adoptée pour la réalisation d’une éducation inclusive de qualité au Burkina Faso en faveur des filles, des personnes handicapées et des personnes marginalisées.

Plan sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF)

Selon M. Babou Eric Benon, directeur de cabinet du ministre en charge de l’Education nationale représentant le ministre, ce forum est le bienvenu en ce sens que la question de l’éducation inclusive est d’actualité, notamment avec la situation au Sahel. Il rassure donc la coalition que des mesures sont déjà prises pour faire de l’éducation inclusive une réalité au Burkina Faso. « S’agissant de votre forum « une éducation inclusive de qualité en Afrique » à travers l’accroissement du financement domestique de l’éducation, le Burkina Faso s’est engagé à travers l’ODD4 et le Plan de développement économique et social (PNDES) à réaliser une éducation inclusive, équitable, de qualité et un apprentissage tout au long de la vie d’ici à 2030. » Pour ce faire, le gouvernement a adopté un Plan sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) qui doit couvrir la période 2017-2030.

Il dit cependant rester attentif aux conclusions du forum qui devraient contribuer à relever les défis de l’éducation au Burkina Faso et en Afrique.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net