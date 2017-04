In memoria : Veuve Fanta YAMEOGO / TRAORE

11 Avril 2016 – 11 Avril 2017 Voici un an qu’il a plu au Seigneur de rappeler à lui notre bien aimée Madame Veuve Fanta YAMEOGO/ TRAORE, institutrice à la retraite domiciliée à Pissy, Ouagadougou.

Le Teng-Soaba de Koudougou, Sa Majesté Le Chef de Dapoya de Koudougou, Les grandes familles YAMÉOGO à Nayalgué, Koudougou et Ouagadougou ,à Bamako, Kayes et Ségou au MALI ; à Vavoua, à Abgoville en République de Côte-d’Ivoire, à Paris, aux USA et au Canada.

Les grandes familles TROARE, OUEDRAOGO à Mopti (Mali), Kossouka, Ouahigouya Ouagadougou, Bamako

Les familles alliées et amies : KOITA, KEITA, COMBARY, OUEDRAOGO, ZOURE, TOURE, COULIBALY, MAIGA, DEMBELE, KANOUTE

La Famille de Feu Ousmane YAMEOGO, précédemment statisticien-économiste

Les enfants : Mama, Djibril et Sonia.

Les petits enfants : Bryan-Amine, Steve-Djibril, Mathilde-Fanta et Sean-Ousmane

renouvellent du fond du cœur leurs sincères remerciements et gratitudes a l’endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont témoigné compassion et soutiens multiformes lors de cette douloureuse épreuve.

Ils se gardent de citer nommément tous ceux qui les ont soutenus, de près ou de loin, de peur d’en oublier.

Puisse ALLAH tout puissant et Miséricordieux, combler tout un chacun de ses grâces et les rétribue au centuple.

Puisse Allah, l’accueillir dans son royaume.