Coopération USA - Burkina Faso : L’ambassadeur américain reçu en audience par le ministre de l’Enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le Pr Filiga Michel SAWADOGO, a reçu en audience à son cabinet, le 6 février 2017, SEM Andrew YOUNG, Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Burkina Faso. En début de mission au Burkina Faso, Son Excellence a tenu à faire connaissance avec les milieux universitaire et de la recherche et échanger sur les aspects de coopération à privilégier.

Ceci est une publication de la direction de la communication et de la presse ministérielle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. • lundi 6 février 2017 à 23h20min

Cette audience de prise de contact a permis au ministre SAWADOGO, à l’occasion entouré de ses plus proches collaborateurs en charge des questions d’enseignement et de recherche, de présenter d’ores et déjà les principales préoccupations en termes de coopération. Et pour l’ambassadeur américain, c’est un plaisir de « renouveler le partenariat fructueux qui existe entre les Etats-Unis d’Amérique et le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. »

En début de mission au Burkina Faso, le diplomate américain dit être en train de prendre le pouls de la situation de la coopération avec son pays, afin de pouvoir programmer des activités qui permettront de relever, dans ce partenariat, les défis à venir dans l’intérêt du peuple burkinabè.

Les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche bénéficient d’une attention particulière de la part du diplomate américain. La visite de ce 6 février 2017 intervient à la suite d’une visite de travail qui l’a conduit à l’Université de Koudougou le 11 janvier dernier. Son Excellence était allé s’imprégner du fonctionnement de « l’espace américain » de l’Université de Koudougou, une salle de lecture dotée de plus de 2 000 ouvrages, d’équipement informatique avec connexion à Internet, de mobilier de bureau, le tout sur un financement américain de plus de 70 millions de francs CFA et mis en place par son prédécesseur, SEM Tulinabo Mushingi.

DCPM / MESRSI