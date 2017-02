Commune de Dourtenga : Un appel à contribution pour la réalisation d’infrastructures sanitaires

Au Burkina Faso, si l’accès à l’eau potable est un enjeu de taille pour l’amélioration de la qualité de vie des populations, celui aux latrines l’est également. En effet selon Water Aid, seulement 20% des Burkinabè disposent de toilettes. Le reste défèque dans la nature et la pollution résultante est source de maladie diarrhéique. Constat fait de cela, l’ONG Water Aid qui intervient au Burkina depuis 2001 dans le domaine de l’accès à l’assainissement, avait initié en 2012 un appel à contribution pour la construction d’infrastructures sanitaires (Sanithon) au niveau national. Partant de cette première expérience, elle avait également organisé un sanithon régional dans les hauts bassins en 2014. Afin de mieux porter cette activité au niveau local, elle a également initié un Sanithon communal.

Le Sanithon de Dourtenga est porté par le Député maire de la commune de Dourtenga en partenariat avec Water Aid. Il intervient dans le cadre des vingt ans du jumelage entre la commune de Dourtenga et celle de Bruhl en Allemagne, et vise aussi à recueillir des fonds qui serviront à la construction de latrines dans ladite commune. Des fiches de contributions ont été distribuées aux ressortissants, chacun devant y souscrire son don.

Pour le Directeur Pays de WaterAid Burkina Alidou Koanda, cette activité est un appel à la solidarité des fils et filles de la commune pour informer, sensibiliser et se mobiliser afin que la question de l’assainissement soit portée par tout le monde pour l’amélioration de la santé de tous. Il est convaincu que par cette manière, ce combat pour de meilleures conditions sanitaires peut être mené à terme. Il ajoute que les latrines sont essentielles dans l’amélioration de la santé de tous. Il dit faire confiance aux autorités communales, à la population de Dourtenga, et se dit convaincu que l’élimination de la défécation à l’air libre en fin 2017 sera atteinte.

Pour le député maire de Dourtenga Abgas Armand, la philosophie de ce Sanithon est de profiter d’un événement réunissant les fils et filles de la commune pour leur lancer un appel à contribution pour la réalisation des latrines. Il affirme aussi qu’une chose est de construire de latrines, mais une autre est de les entretenir. C’est pourquoi il appelle aussi la population à mieux entretenir les latrines qui seront réalisées.

Dans la dynamique du Sanithon, Water Aid a formé des hygiénistes, des animateurs et des maçons qui interviendront dans la commune. Aussi, cette activité sera menée dans la province des Balé dans les prochains mois.

Youmali Koanari (Stagiaire)

Lefaso.net