Ecole Nationale de Sapeurs-Pompiers : 97 soldats du feu aptes à servir

C’est le 1er Aout 2016 que ces 97 soldats de deuxième classe dont 10 filles ont été admis à l’Ecole Nationale de Sapeurs-Pompiers. Et après six mois passés dans les centres d’instruction des différentes régions où ils ont pu acquérir les fondamentaux de la vie militaire, cette promotion a suivi la formation initiale de base des sapeurs-pompiers.

Cette formation avait pour but de leur faire acquérir des connaissances techniques, théoriques et pratiques leur permettant d’occuper les fonctions de servant, de sapeur de liaison, de planton et d’auxiliaire de stationnaire dans les unités d’incendie et de secours de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers.

Au cours de cette formation, ce sont au total 20 matières réparties en trois modules qui leur ont été enseignées, selon le commandant de l’Ecole Nationale de Sapeurs-Pompiers, capitaine Bambara Zouno Gérard.

Il s’agit de :

L’instruction générale,

La formation technique professionnelle,

L’éducation physique militaire et sportive axée sur la présentation physique opérationnelle.

A l’issue de cette formation, ces élèves sont dorénavant aptes à participer activement à la protection des populations, à la sauvegarde de leurs biens ainsi que de l’environnement partout où le devoir les appellera.

« Au regard de la qualité et de la richesse de la formation reçue, je me permets d’affirmer que vous êtes suffisamment outillés pour l’accomplissement de vos missions », a laissé entendre le commandant de l’école.

Toutefois, ils sont invités à faire plus que jamais preuve de professionnalisme et de respect de la dignité humaine sur les différentes interventions qu’ils auront à traiter. Aussi, il leur appartient dorénavant de défendre l’image de leur promotion et tout comme leurs ainés, d’être de vaillants ambassadeurs de cette « grande école » dans leurs unités respectives.

A travers le rituel de baptême de promotion, « Colonel Tiendrebeogo Sibnoaga Marcelin » est le tout nouveau nom qui a été donné à cette 14ème promotion des élèves sapeurs-pompiers. Selon le commandant de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers, Lieutenant Erneste Yélémou, le choix du nom de baptême de cette promotion est fondé sur les vertus de probité et l’esprit de sacrifice du Colonel Tiendrebeogo S. Marcelin qui a marqué l’histoire de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers en leur léguant un riche héritage.

Cette cérémonie a été une occasion de présenter les difficultés que connait cette école qui se résument entre autres à l’insuffisance et la dégradation des locaux destinés à l’hébergement et à l’instruction des stagiaires et surtout le manque de moyens roulants.

Présent à la cérémonie, le Secrétaire d’Etat à la décentralisation, Alfred Gouba, ne manquera pas de traduire la ferme volonté du gouvernement d’accompagner cette école afin que les conditions soient assez acceptables.

Romuald Dofini

Lefaso.net