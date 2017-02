Musique : Awa Nadia ‘’renait’’ avec « Barke-Wende »

La nouvelle avait créé une onde de choc dans le pays. Alors que les deux artistes, Awa Nadia et Dicko Fils connaissaient du succès avec le featuring « Nongaralogueye », ils ont été victimes d’un grave accident de la circulation le 30 mai 2015 à 5km de Taparko. Avec eux des danseuses, un manager et le chauffeur.

Traumatisme crânien, coma, soins intensifs à l’hôpital Yalgado Ouédraogo, puis entre temps en France. Awa Nadia est celle qui a le plus souffert dans cette épreuve et tous les pronostics, les plus extrêmes avaient été faits sur sa personne, allant jusqu’à annoncer sa mort.

Eh bien, l’artiste répond avec une œuvre de 12 titres, qu’elle baptise, « Barke-Wende », Dieu merci en langue nationale mooré. Un merci qu’elle adresse au tout puissant pour lui avoir permis de sortir vivante de cette épreuve et continuer à faire ce qu’elle aime le plus, la musique, et à tous ceux qui l’ont soutenue dans sa traversée du désert.

La reconnaissance aux bienfaiteurs (Barke-Pousgo feat Dicko Fils) pendant les moments difficiles, l’invite à l’aventure pour murir (Basmtim Loogué), des hommages et à ses géniteurs, l’amour, l’amitié, le travail, sont entre autres thèmes abordés par l’artiste dans des styles tradi-modernes.

Lors de cette dédicace, c’est avec émotion que l’artiste a souvent expliqué certains titres, comme ceux dédiés à ses parents. Son père parti tôt qui ne profitera pas de son succès, ma mère qui a souffert, au point de mendier à la grande mosquée de Ouagadougou. Mais l’artiste remercie le seigneur, dans ses chansons, pour toutes ses grâces.

C’est une Awa Nadia, visiblement heureuse de retrouver la scène qui s’est produite au jardin Reem-Doogo de Ouagadougou. Très inspirée après son accident, elle avoue avoir eu beaucoup de choses à dire. Près d’une vingtaine de chansons sont dans sa besace, mais elle a choisi 12 pour signer son retour.

Pour cette originaire de Kombissiri dans la province du Bazèga, « Barke-Wende » est le troisième album, après « Espoir » sorti en janvier 2012 et « Baaka » en ’janvier 2014.

Déjà ce nouvel album s’annonce sous de bons auspices. Awa Nadia s’envolera pour l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, la Belgique, et la France pour des prestations.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net