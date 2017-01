Vie de la rédaction : L’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-Burkina) nous a rendu visite

L’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-Burkina) a rendu une visite de courtoisie à votre média en ligne lefaso.net le vendredi 27 janvier 2017. C’est le Fondateur du journal en ligne Dr Cyriaque Paré qui a reçu le Directeur général d’APEX-Burkina Issa Benjamin Baguian et sa suite. Et leurs échanges ont porté essentiellement sur la visibilité de l’Agence et leurs projets en cours.

C’est dans une ambiance bon enfant que le Directeur général de APEX-Burkina, Issa Benjamin Baguian, accompagné de ses proches collaborateurs Lucien Mazamba et Fatoumata Simporé, a échangé avec Dr Cyriaque Paré, Fondateur de votre média en ligne. Une visite qui entre dans le cadre du renforcement des liens de collaboration entre les deux structures, selon le premier responsable de l’Agence. Ce qui sans doute donnera de la visibilité à l’APEX à ce moment précis où l’agence a ce besoin.

Déjà pour cette année 2017, confie le DG, l’agence organise un grand rendez-vous qui est la 4e édition de la Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou (FIMO). Prévue pour se dérouler du 27 octobre au 5 novembre 2017, cette rencontre drainera du monde. Son souhait est que la FIMO qui est un cadre de rencontre pour des acheteurs professionnels, soit à la même hauteur que les foires de Dakar et de Berlin. « Nous avons déjà des pays qui sont annoncés dont la Chine Taïwan et au moins 15 pays africains », indique-t-il. Et pour lui, la réussite de ce rendez-vous dépendra d’une bonne stratégie de communication. C’est là que Lefaso.net peut intervenir pour que le message puisse passer.

Une démarche que Dr Paré a appréciée à sa juste valeur. Pour lui, il n’y a pas d’inconvénient à ce que Lefaso.net puisse accompagner l’APEX-Burkina dans les activités de communication institutionnelle et aussi dans les actions de communication ponctuelles comme la foire à venir. « Nous restons totalement ouvert à tout ce qu’il y a comme possibilité de partenariat », assure-t-il.

Bientôt des vitrines promotionnelles

Durant les échanges, le premier responsable de l’Agence a fait cas d’un certain nombre de projets, dont l’ouverture de vitrines dans les pays amis du Burkina. Ces vitrines dans ces différents pays auront en charge de faire la promotion des produits et services que le Burkina peut offrir au monde. Déjà avec la Chine Taïwan, le DG de l’APEX-Burkina affirme qu’il y a des avancées significatives sur ce projet qui ouvrira certainement des portes à nos opérateurs économiques.

Une belle initiative, selon le Fondateur de votre média en ligne. Surtout que les ambassades et consulats seront mis à contribution pour la réussite du projet. Une fois de plus Dr Paré a réaffirmé sa disponibilité et celle de son média à œuvrer pour que le message de l’APEX-Burkina soit entendu.

En rappel, l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-Burkina), ex Office national du commerce extérieur (ONAC) a pour mission de promouvoir et de développer les échanges entre le Burkina et les autres pays, spécifiquement en ce qui concerne l’exportation des produits et services.

Marcus Kouaman

Lefaso.net