Nuit du stand up comedy : ‘’Une réussite’’ selon le promoteur Gérard Ouedraogo

C’est sous le thème : « Paix et lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques », que la 1ère édition de la Nuit du stand up comedy s’est tenue dans la capitale burkinabè. Du rire et encore du rire, c’est ce à quoi le public Ouagavillois a eu droit ce vendredi 27 janvier 2017, dans la salle Kilimanjaro du SIAO.

La nuit du stand up comedy a tenu toutes ses promesses. Grace à la pléiade d’humoristes burkinabè et ceux venus d’ailleurs, les spectateurs ont pu se détendre à grand rire au point d’en verser des larmes. Avec Philomène (Burkina), Roukiata (France/Burkina), en passant par Oualas (Maroc/Côte d’Ivoire), Charlotte (Cameroun), Digbeu Cravate (Côte d’Ivoire), Son excellence Gérard (Burkina) avec son club et bien d’autres, l’humour était au rendez-vous. Aucun thème n’a échappé à ces fous du rire. Tout était bon pour amuser le public qui n’en demandait pas moins.

C’est un pari réussi pour le promoteur Son excellence Gérard Ouedraogo. Une réussite qu’il dédie à la presse nationale car, sans grands moyens, la presse nationale l’a accompagné dans sa noble cause. « Mon objectif est de faire du Burkina Faso le carrefour de la bonne humeur et j’ai contacté mes amis humoristes pour créer ce concept qui est ce rendez-vous, ce sommet extraordinaire de la Nuit du stand up comedy », confie-t-il.

Un public burkinabè qui a fait bonne impression à l’humoriste Oualas, lui qui est à son deuxième passage au pays des hommes intègres. « Je retiens que c’est cela l’état d’esprit burkinabè, africain qui est la joie de vivre, la bonne humeur, la chaleur qui est contagieuse. Tu ressors de là, toi-même tu es content, tu es en adrénaline et franchement je vous le dis je reviendrai », assure-t-il. Il invite les uns et les autres à soutenir le promoteur Gérard qui fait un travail extraordinaire et qui représente dignement le Burkina Faso au plan africain et international.

Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition, qui à en croire le promoteur, sera « du balaise ». Cette 1ère édition de la Nuit du stand up comedy était placée sous le patronage du ministre de la Culture, des arts et du Tourisme, Tahirou Barry et le parrainage de Seydou Zagré, Directeur de cabinet du Président du Faso.

Marcus Kouaman

Lefaso.net