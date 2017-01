Province du Soum : Le ministre de l’éducation rassure les enseignants

Le Ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation tient à dénoncer ces actes de violences dont les enseignants sont victimes et qui compromettent le bon déroulement de l’année scolaire.

Il salue la bravoure des acteurs de l’éducation et notamment des enseignants face à cette situation. Il réaffirme la détermination de l’Etat à garantir une éducation laïque de qualité pour tous les enfants au Burkina Faso.

Il tient par la même occasion à rassurer les acteurs de l’éducation que la situation fait l’objet d’un suivi en lien avec les plus hautes autorités. Dans cette perspective, des dispositions seront prises pour apporter des réponses adaptées à ce contexte.

D’ores et déjà, les ministères en charge de la défense et de la sécurité ont renforcé la présence des forces de l’ordre dans la zone pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

La Direction de la Communication et de la Presse ministérielle du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation