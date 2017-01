Information parlementaire : L’ONG Internews encourage la spécialisation des journalistes

Après quatre mois de mise en œuvre effective, la phase pilote du programme CEPPS dans son volet promotion de la visibilité de l’action parlementaire est à son terme. La cérémonie de clôture a eu lieu, le 20 janvier 2017, au Centre national de presse Norbert Zongo. Une vingtaine de journalistes de plusieurs médias burkinabè ont pris part à ce projet. Ils ont réalisé plus de 190 productions, pris part à 12 newslabs (conférences de rédaction), cinq tables-rondes avec des parlementaires, et bénéficié de neuf modules de formation. Au cours de la cérémonie de clôture, les participants ont reçu du matériel de travail. En plus, les auteurs des quatre meilleures productions ont été récompensés.

La phase pilote du programme CEPPS a pris fin le 20 janvier 2017, par un atelier de restitution de l’évaluation de sa mise en œuvre. Financé par le National democratic institut à hauteur de 85 000 dollars US, sa mise en œuvre était assuré par l’ONG Internews. A travers une approche innovante amenant les uns et les autres à partager leurs expériences, le programme devait s’étendre sur six mois. Mais, elle a démarré avec un retard. Qu’à cela ne tienne, les résultats réalisés en quatre mois sont probants.

Neuf modules de formation ont été dispensés par une dizaine de personnes ressources, 12 conférences de rédaction et cinq tables-rondes avec des parlementaires ont également été tenues. Mieux, 191 productions journalistiques des participants sur la 2e session parlementaire de l’année 2016 ont été enregistrées.

C’est pourquoi, le consultant principal du programme, le Pr Serge Théophile Balima, a qualifié cette production de « satisfaisante ». De l’avis de tous les participants, ce projet a permis aux journalistes de renforcer leur traitement de l’information parlementaire. « Il y a une nécessité de poursuivre l’initiative afin de consolider les acquis et davantage spécialiser les journalistes dans le traitement de l’information parlementaire », ont reconnu consultants et participants.

« Ce programme a permis aux journalistes de se spécialiser dans le traitement de l’information parlementaire et aussi contribuer à renforcer la collaboration entre députés et journalistes. Les productions des journalistes ont permis aux populations de mieux comprendre le rôle du député et d’appréhender l’action parlementaire dans le développement de notre pays », a souligné Rémi Fulgance Dandjinou, le ministre de la communication et des relations avec le parlement.C’est lui qui a présidé la cérémonie de clôture officielle de la phase pilote du programme CEPPS.Il n’a pas manqué de féliciter Internews et ses partenaires pour cette initiative, mais aussi les députés qui ont permis la mise en œuvre effective de ce programme. « Je souhaiterais que ce programme puisse se poursuivre et toucher d’autres institutions », a-t-il ajouté.

Les participants ont reçu du matériel de travail

Au cours de l’atelier de restitution de l’évaluation de la mise en œuvre du programme CEPPS, les participants ont reçu du matériel de travail. Toute chose qui devrait contribuer à faciliter leur travail de collecte et de traitement de l’information.Chacun des 19 participants (de 19 médias) a reçu un mini-ordinateur portable, un modem de connexion Internet et d’autres gadgets. Pour encourager les journalistes dans leur production, les auteurs des meilleures productions (presse écrite, presse en ligne, radio et télévision) ont reçu des prix d’encouragement composé d’ordinateurs.

La représentante résidente du NDI au Burkina, Aminata Kassé/Faye s’est réjoui des résultats obtenus en quatre mois de mise en œuvre. Elle n’a pas manqué de saluer l’ONG Internews pour la mise en œuvre de ce programme, et particulièrement, le chargé de programme du programme CEPPS/Promotion de l’action parlementaire, Kader Tapsoba pour sa capacité à surmonter les obstacles et parvenir à des résultats aussi probants.

L’étude de base sur la couverture médiatique de l’action parlementaire, mais aussi l’étude d’évaluation finale de la mise en œuvre du programme ont été réalisées par Boureima Ouédraogo, directeur de publication du journal Le Reporter et membre du comité de pilotage du Centre de presse Norbert Zongo.

Moussa Diallo

Lefaso.net