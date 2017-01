Ambassade du Japon : Des automates d’hématologie et d’Hémostase de dernière génération pour le centre Béthanie de Fada

Le centre médical Béthanie de la Mission des sœurs notre Dame des apôtres de Fada N’gourma dans la région de l’Est, contribue à permettre aux populations défavorisées d’avoir un accès facile aux services de santé de base. Cependant, son laboratoire d’analyse médicale se voit limité par l’état de certains de ses appareils devenus vétustes, ne permettant plus ainsi d’avoir de bons résultats et dans un bref délai. Au regard de cette situation, l’Ambassade du Japon, dans le cadre de son programme d’aide financier, notamment celui des « dons aux micros projet locaux contribuant à la sécurité humaine », a décidé de voler à son secours, afin de lui permettre de mieux prendre soin des populations défavorisées.

Cette aide s’est matérialisée par la signature d’un accord de don d’une valeur de 61 040 euros, soit environ 40 040 000 francs CFA, devant permettre d’acquérir des appareils de laboratoires, notamment un automate d’hématologie avec système d’analyse des fluides corporels et un automate d’hémostase, tous deux de dernière génération.

Pour l’ambassadeur du Japon au Burkina, Futaishi Masato, toute initiative qui consiste à faciliter l’accès aux soins de santé aux populations mérite d’être soutenue. Il considère également que fournir de meilleurs services de santé et assurer aux populations défavorisées un accès plus facile aux services de santé de base, contribue fortement au développement humain et à la réduction de la pauvreté. Il se réjouit donc à cet effet de la signature de ce contrat de don.

Pour la sœur Emilienne Tougouma, ce don va permettre au centre de s’améliorer et d’offrir un service performant non seulement à la population de l’Est, mais au-delà. Les sœurs s’engagent à garder ces appareils performants le plus longtemps possible.

L’automate d’hématologie est un appareil qui mesure avec précision les cellules du sang permettant au médecin de prescrire les traitements adaptés et d’éviter ainsi les confusions. Ces équipements sont tous de dernière génération et conformes aux standards internationaux.

Youmali Koanari (Stagiaire)

Lefaso.net