Côte d’Ivoire : Les petits pas vers la CEDEAO des Peuples

Le doyen des Ambassadeurs et Consuls des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a présenté les vœux de Nouvel An 2017 à l’ensemble des citoyens de l’espace ouest-africain. C’était le mercredi 25 janvier 2017 au siège de la Représentation-résidente de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, en présence de l’Ambassadeur du Burkina, SEM. Mahamadou ZONGO, ainsi qu’une forte délégation de la communauté burkinabè vivant à Abidjan.

Regroupés dans une structure de concertation dénommée « ECODIPLO-CI) depuis le 4 octobre 2016, les Ambassadeurs et Consuls de la CEDEAO ont saisi l’avènement de la nouvelle année pour souhaiter une « excellente année 2017 de santé de fer, de réussite totale et de bonheur sans nuage » à l’ensemble des citoyens de la communauté.

Dans son adresse, l’Ambassadeur de la République du Niger, SEM. Moussa ALOUA, doyen du corps diplomatique CEDEAO, a décliné les objectifs de leur structure (ECODIPLO-CI) qui sont entre autres, l’entraide et la solidarité entre ses membres, la visibilité de la CEDEAO, ses actions et programmes.

L’Ambassadeur Moussa ALOUA a annoncé deux activités phares qui sont au programme de cette nouvelle année. Il s’agit de l’organisation d’un tournoi de football entre les membres de la communauté, et de la célébration commune, le 28 mai, de la journée de la CEDEAO.

Pour perpétuer la vie en harmonie avec les populations du pays hôte, l’Ambassadeur Moussa ALOUA a lancé un appel aux membres de la communauté à cultiver un comportement exemplaire pour toujours bénéficier de l’hospitalité légendaire du peuple ivoirien. Il nourrit l’espoir de voir en 2020, le passage de la CEDEAO des Etats à la CEDEAO des Peuples.

En réponse au doyen du corps diplomatique, le président de l’Union des ressortissants des Etats membres de la CEDEAO (UREM-CEDEAO-CI), Monsieur Laurent YAKUBI, a assuré le soutien indéfectible et l’entière disponibilité des membres de la communauté aux initiatives de l’ECODIPLO-CI. Il leur a formé des souhaits de succès, de paix et de santé et félicité la CEDEAO pour avoir su trouver une issue heureuse à la crise post-électorale en Gambie.

Service Presse

Ambassade du Burkina

Côte d’Ivoire