Les policiers radiés entendus au Haut conseil pour la réconciliation nationale

« Aujourd’hui, il était temps pour nous de dire rien que la vérité par rapport aux évènements de 2011 » a confié Mahamadi Tidiga, porte-parole des policiers radiés. Depuis leur révocation de la Police nationale en mars 2012, les 136 fonctionnaires de police ne cessent de clamer leur innocence, multipliant les actions de plaidoyer en vue de leur réintégration. « Nous avons été conviés par le HCRUN pour apporter la lumière sur la minuterie policière de 2011 » a dit Mahamadi Tidiga.

Puis, le porte-voix des 136 policiers révoqués de poursuivre : « Lorsqu’on parle de réconciliation nationale, il va falloir qu’il y ait d’abord une vérité, ensuite une justice, auxquelles pourrait peut-être se joindre le pardon ».

A en croire Mahamadi Tidiga et ses collègues, il y a eu des non - dits dans cet évènement et il était temps pour eux, de démentir certains faits qui leur étaient reprochés. « Il y a des non-dits par rapport à nous, des actes de violence, de pillage et de vol que certains nous ont accusé d’avoir commis » a-t-il déploré.

Et le représentant des policiers révoqués « arbitrairement » de soutenir : « Même ceux-là qu’on dit, qu’ils ont violé et pillé, rien n’est établi clairement. Et si on arrive à dire aux gens que certains ont violé et pillé, il faut qu’on dise à cette même population, qui sont ceux qui sont allés piller. Parmi nous, chacun a une identité ». Les policiers ont par ailleurs déclaré détenir des preuves sur « certains supérieurs hiérarchiques qui ont juré que nous ne reviendrons pas, qui s’adonnent à des actes, achetant des gens pour qu’ils écrivent sur les réseaux sociaux que nous avons violé et pillé », a affirmé Mahamadi Tidiga.

C’était la seule voie pour se faire entendre

Regrettant le fait qu’il y ait eu des coups de feu lors de cette manifestation en vue de meilleures conditions de vie et de travail, les policiers radiés soutiennent : « Nous avons seulement demandé en son temps, que la hiérarchie policière puisse quand même avoir un regard bienveillant quant aux meilleures conditions de vie et de travail des subalternes » a dit Mahamadi Tidiga, affirmant que « c’était la seule voie pour nous de nous faire entendre, puisqu’il n’y avait pas de dialogue entre hiérarchie et subalternes ».

Nous avons foi au HCRUN

Tour à tour, une cinquantaine de policiers ont donné leurs versions des faits sur la manifestation du 28 avril 2011. Benoit Kambou, le président du HCRUN a indiqué à cet effet : « On a donné la parole à chaque policier, chacun dit ce qu’il a sur le cœur et nous enregistrons, pour nous faire une idée de l’ampleur des problèmes qu’ils ont rencontrés ». Des différents témoignages, le président du HCRUN dit recueillir une : « dénonciation des injustices qu’ils ont vécues. Les formes d’injustice sont multiples. Elles vont du pillage des perdiemes à la maltraitance … On a retenu l’essentiel. Le moment venu, on fera ce qu’on doit faire » a-t-il souligné. Le responsable du Haut conseil pour la réconciliation nationale a tenu à préciser que son équipe va confronter les différents témoignages aux éléments du dossier et « peut-être, auditionner ceux qui sont dénoncés pour faire la lumière ».

En attendant, Mahamadi Tidiga et ses collègues ont foi en l’avenir et espèrent que l’autorité actuelle va ouvrir l’œil et le bon, pour donner un meilleur dénouement à ce dossier.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net