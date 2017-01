Ministère de la communication : Le personnel a présenté ses vœux du nouvel an au ministre Rémis Dandjinou

Comme à l’accoutumée, le personnel du ministère de la communication et des relations avec le parlement a présenté ses vœux du nouvel an à son ministre. Au cours de ladite cérémonie qui a eu lieu vendredi 20 janvier dernier, les 38 agents dudit ministère admis à la retraite, après avoir reçu des cadeaux, ont été félicités pour leurs loyaux services rendus à la nation par le personnel et le ministre Rémis Djandjinou.

« Bonne et heureuse année 2017. Que cette nouvelle année vous apporte Paix, santé, joie, de bonheur et de prospérité à vous-même et à toute votre famille », tels sont les vœux formulés à l’endroit du ministre de la communication, Rémis Dandjinou par la porte-parole du personnel, Noëllie Bayala.

Au cours de son allocution, une minute de silence a été observée à la mémoire de tous leurs collègues et collaborateurs décédés au cours de l’année 2016. Au titre des doléances, Noëllie Bayala a fait mention de l’insuffisance de locaux, d’équipements informatiques, de tables, de chaises et de fournitures de bureau ; l’insuffisance de ressources financières ; de véhicules de service pour les directeurs du ministère. « Recevez, en ce jour, notre reconnaissance puisque vous avez, braves citoyens, consacré votre vie au service de l’intérêt général en réalisant des choses extraordinaires. Sachez que votre dévouement et votre ardeur au travail guideront les pas de ceux qui doivent prendre la relève », a-t- elle dit à l’endroit des retraités.

La gestion de l’information et les rapports avec le parlement, dans un environnement en perpétuelle mutation, est une lutte de longue haleine. A cet effet, Mme Bayala a invité tout le personnel ainsi que le ministre de la communication à s’armer de courage et d’abnégation afin de relever les nouveaux défis de 2017, car ce n’est qu’à ce prix qu’ils contribueront à l’érection d’une administration publique au service de l’intérêt général. « Souvenons-nous que dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent », martèle-t-elle.

Le ministre Rémis Dandjinou, après avoir également présenté ses vœux au personnel, a félicité les medias privés et publics pour le travail accompli à l’occasion des grands événements comme le SIAO (Salon international de l’artisanat de Ouagadougou) et le 58e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso.

Parlant des ambitions du ministère pour l’année 2017, il a noté que la réussite de l’organisation prochaine des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) sera un grand défi à relever pour l’ensemble des professionnels de la communication. Et de promettre que plus d’attractivité et de prestige seront donnés aux Prix Galian, à l’occasion des vingt ans de l’événement. « Nous avons également inscrit dans le plan d’action de la Direction générale des médias (DGM), la question d’une fiscalité appropriée en faveur des médias qui, avec la probable érection des médias publics en sociétés d’Etat, ne concerne plus seulement le privé mais touche également la RTB et Sidwaya. Le service d’information du gouvernement (SIG) sera doté de moyens financiers, infrastructurels, logistiques et de l’expertise nécessaire afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle », a-t-il lancé.

En plus, celui-ci a confié que les actions majeures du ministère porteront également sur la mise en œuvre effective de la Télévision numérique de terre (TNT) à travers le déploiement de la TNT à l’échelle du territoire. « L’objectif final étant que le 30 septembre de cette année, au plus tard, le Burkina Faso connaisse une mise en œuvre effective de la TNT », dixit Rémis Dandjinou.

Un cocktail a mis fin à la cérémonie.

Rita Bancé/Ouédraogo

Le faso.net