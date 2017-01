TIC : La treizième Semaine nationale de l’internet du 20 au 24 juin 2017

L’assemblée générale (AG) de la treizième édition de la Semaine nationale de l’internet et des technologies de l’information et de la communication organisée par le ministère du développement de l’économie numérique et des postes (MDENP) s’est tenue ce jeudi 18 janvier 2017 à Ouagadougou. Au cours de cette AG, il s’est agi de faire le bilan moral et financier de l’édition 2016 de la Semaine nationale de l’internet (SNI) et de faire l’examen du cahier des charges de la treizième édition de la SNI prévue pour se dérouler du 20 au 24 juin 2017 sous le thème : « TIC et sécurité »

« L’internet et les technologies sont devenus de nos jours un enjeu de plus en plus décisif pour les pays. Les Technologies de l’information et de la communication (TIC) influencent de manière déterminante le développement économique et social de la société et constituent, dans un monde de plus en plus interconnecté, un outil essentiel du développement humain et durable » Selon le secrétaire Général du MDENP, Casimir Kaboré. Pour lui, la SNI vise à créer l’engouement des populations pour les TIC et à favoriser l’appropriation sociale, administrative, économique et politique de ces technologies.

A en croire le secrétaire permanent de la SNI Amadé Ouédraogo, l’édition de la SNI 2016 a eu un succès parce que plusieurs acquis ont été engrangés au nombre desquels il a cité le fait que plus d’une dizaine de conférences sur des thèmes variés ont été tenues ; sur l’ensemble du territoire, plus de quinze mille personnes ont été formées à l’utilisation de l’ordinateuret à la navigation sur internet ; des concours TIC pour promouvoir la créativité et l’innovation ont été organisés,etc. Il a également relevé qu’afin de mieux faire que les années précédentes, le comité d’organisation dont il est membre prévoit faire en sorte que tous les évènementiels de promotion des TIC puissent être fédérés durant cette semaine.

Le comité d’organisation a aussi laissé entendre que cette édition entend interpeller et sensibiliser les collectivités, les entreprises, les Organisations non gouvernementales (ONG), les individus sur les avantages d’un numérique sûr et prospère. Toujours selon ces derniers, le projet de budget provisoire de la treizième édition et du forum s’élève à 187 600 000 F.CFA.

Rita Bancé/Ouédraogo

Le faso.net