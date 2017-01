Coté CAN : Les Etalons solides et solidaires

Volontaires, combatifs, courageux, les adjectifs manquent pour qualifier cette vaillante équipe des étalons qui a tenu tête au pays hôte. Les joueurs burkinabè ont souffert dans le premier quart d’heure du match mais ont su laisser passer l’orage et ont même ouvert le score par Préjuce Nakoulma à la 22 e minute. Les gabonais ont ensuite poussé pour parvenir à égaliser à la 35e minute sur un penalty d’Aubameyang.

Les enseignements du match

Cette rencontre a permis au gardien burkinabè Hervé Koffi de confirmer sa belle prestation du match précédent. Attentif et sérieux tout au long du match, il a tenu la baraque des étalons à chaque fois que la défense se faisait dépasser.

Au sein de la défense, les latéraux, Yacouba Coulibaly à gauche et Patrick Malo à Droite, ont fait montre de toute leur combativité. A l’image du sociétaire de RCB qui a fini le match tête bandée, les Étalons se sont vraiment battus avec leurs moyens et leurs armes.

Charles Kabore, en bon capitaine et malgré le poids de l’âge, a semblé retrouver ses jambes de 20 ans et a tenu tête au milieu gabonais.

Toutefois, les étalons ont manqué d’allant offensif dans ce match. Ils ont semblé moins dangereux que lors de leur première sortie face au Cameroun. L’équipe peut accepter de défendre, de jouer bas, mais elle doit être capable de faire mal à l’adversaire sur des contre-attaques et sur de bonnes sorties de balle. Chose que n’ont pas montré les poulains de Duarté.

Les blessures de Pitroipa et de Jonathan Zongo ont contribué à rendre ce match encore plus difficile. Mais à voir la solidarité avec laquelle le banc burkinabè a soutenu les deux malheureux, on se dit que ce groupe a une âme, qu’il vit bien et cela est très important dans une compétition comme la CAN.