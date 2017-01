Changements climatiques : Une stratégie de communication pour rendre l’information climatique plus accessible aux populations

L’ONG Internews et ses partenaires veulent rendre l’information climatique plus accessible et plus utile aux populations rurales. C’est pourquoi, dans le cadre du programme BRACED/Zaman Lebidi, elle a élaboré une stratégie de communication de l’information climatique. Ladite stratégie sera amendée et validée au cours d’un atelier organisé les 17 et 18 janvier 2017, à Ouagadougou. La cérémonie d’ouverture a eu lieu, le 17 janvier.

Le Burkina Faso, à l’instar de la plupart des pays sahéliens, est soumis aux conséquences des aléas climatiques. Les changements climatiques ont un impact négatif sur la production agricole, la sécurité alimentaire et donc sur les populations, notamment celles des zones rurales qui sont les plus vulnérables.

Afin d’accroitre leur capacité de résilience aux changements climatiques et mieux maîtriser les informations météorologiques dans la Nord du Burkina, un consortium composé d’une dizaine d’ONG nationales et internationales ainsi que des structures étatiques met en œuvre le « programme BRACED » (Bulding resilience and adaptation to climate extremes and disasters).

La composante média et communication de ce programme est exécutée par Internews dont la mission consiste à appuyer les médias locaux (huit radios communautaires), l’Agence nationale de météo du Burkina (ANAM) et la radiodiffusion télévision du Burkina (RTB/radio) dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées aux prévisions météorologiques et la vulgarisation des techniques de résilience agro-pastorales.

La mise en œuvre d’un tel programme requiert l’élaboration d’une stratégie de communication permettant à l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de production et de diffusion de l’information climatique en lien avec les activités de résilience agro-pastorales, de mieux coordonner et harmoniser les actions pour un véritable changement des conditions de vie et de comportements des populations impactées. Cette stratégie de communication prend en compte les canaux traditionnels de communication, mais aussi les nouveaux médias, en l’occurrence les sms.

Comprendre pour bien exploiter l’information climatique



« Il faut que le producteur puisse avoir une idée sur la prévision météorologique. Par rapport à ces prévisions, il faut que les journalistes puissent traiter et rendre plus accessible cette information afin de guider les producteurs dans le choix des semences par exemple », a précisé Malick Victor, le directeur par intérim de la mission Internews au Burkina. De ce fait, cette stratégie de communication vise à : harmoniser la communication pour la diffusion de l’information climatique entre les différents partenaires du programme BRACED, identifier les meilleurs canaux de communication, définir le rôle et la responsabilité des acteurs ainsi qu’un plan opérationnel en précisant les outils de pérennisation du système.

A travers des travaux en plénières et en groupes, des exercices de démonstration de l’opérationnalisation de la diffusion de l’information climatique, les participants vont donc amender et valider cette stratégie de communication de l’information climatique du programme BRACED en identifiant une plateforme de diffusion des messages et en adoptant un plan de mise en œuvre et un mécanisme de suivi/évaluation en lien avec la pérennisation du système.

Moussa Diallo

Lefaso.net