CAN 2017 : L’UNIR/ PS réaffirme son ferme soutien aux étalons

La 31è édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN), s’ouvre ce samedi 14 janvier 2017 à Libreville au Gabon. Pour la onzième fois, le pays des Hommes intègres, représenté par les Etalons participent à cette compétition continentale. Cette participation honore tous les Burkinabè.

L’Union pour la renaissance parti sankariste (UNIR/PS) se rappelle des merveilleux parcours de la qualification ; une qualification à l’arrachée !

C’est pourquoi, pour l’UNIR/PS, cette participation est un défi incommensurable. Ce grand défi aujourd’hui reste la victoire finale au soir du 5 février prochain, à savoir remporter le prestigieux trophée pour marquer de manière indélébile l’histoire du football burkinabè.

Considérant l’enjeu à cette étape de notre participation à la CAN, l’UNIR/PS croit fermement en la conscience de chaque vaillant Etalon, le devoir de mouiller le maillot pour un élan de sursaut national. Et c’est pourquoi, l’UNIR/PS croit en outre avec véhémence en la force intrinsèque de chaque représentant national. La complicité dans le jeu, l’esprit d’équipe, l’esprit de gagner ensemble et le fairplay doivent être les maîtres reflexes de notre onze national. Face à ce défi imparable, l’UNIR/PS invite les Etalons à resserrer les rangs pour affronter avec efficacité et sérénité la CAN.

Etalons du Burkina Faso, depuis le Gabon, l’UNIR/PS à travers son bureau politique national et tous les membres, vous réaffirme son ferme soutien.

C’est également, plus qu’un devoir pour l’UNIR/PS d’inviter les Burkinabè de toutes les couches sociales, militants, sympathisants et de tout le peuple burkinabè des villes et campagnes, nos compatriotes de la diaspora et les amis du Burkina Faso de l’intérieur et de l’extérieur à manifester sans cesse leurs soutiens aux Etalons pour la victoire.

Que les moments forts qui naitront de l’expression de patriotisme et de civisme de la CAN, renforcent les liens et la cohésion sociale pour le bonheur de tout le peuple burkinabè.

Allez les Etalons ! Bonne chance ! Ramenez-nous la Coupe !

Vive les Etalons !

Vive le Burkina Faso !

Avec le peuple, victoire

La patrie ou la mort, nous vaincrons !

Le Président de l’UNIR/PS

Me Bénéwendé SANKARA