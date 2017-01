Alain Traoré, Médecin des Etalons : « Sur le plan de la santé, on peut dire que tous les joueurs se portent bien »

Lefaso.net : Quel est aujourd’hui l’état de forme des joueurs ?

Alain Traoré : Sur les 23 sélectionnés, quelques-uns souffraient de douleurs mais ce n’était pas de grosses blessures. Mais actuellement ils ont tous récupéré. Donc on peut dire qu’ils sont tous aptes pour prendre part à la compétition.

De quoi souffraient ces joueurs ?

Ce sont des douleurs de footballeurs. C’était des contusions, des petites contractures. Pour ne prendre aucun risque, nous préconisons le repos et la reprise progressive de l’activité. Et à un moment, on commence à intensifier l’activité. Actuellement ça va et tout le monde tient le coup.

Il y a le cas Yssouf Paro, blessé depuis quelques semaines. Comment se porte-t-il actuellement ?

Il avait un problème musculaire à la cuisse. C’est un problème de santé que connaissent beaucoup de footballeurs. L’IRM, fait à Marrakech, a été rassurant. Mais pour nous, il n’était pas question de le faire jouer les matchs amicaux. Car il fallait le laisser récupérer.

A combien estimez-vous le niveau de forme des joueurs ?

Je ne pourrai faire cette estimation que le jour du match. Parce que ce que vous demandez ne suit pas une courbe linéaire. Même les meilleurs joueurs connaissent des hauts et des bas. Sur le plan de la santé, on peut dire que tout est au beau fixe. Mais il y a les aspects psychologiques et de la préparation mentale dont il faut tenir compte pour avoir l’optimisation maximum chez chacun des joueurs. Pour cela, on continue de travailler. Nous espérons que nous aurons tout donné pour que l’ensemble de nos joueurs, le jour j, soient prêts pour la compétition. Il leur appartiendra après de nous montrer qu’on a eu raison de souffrir comme on l’a fait.

Jacques Théodore Balima

