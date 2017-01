Football : Le Burkina bat le Mali en match amical (2-1)

En stage de préparation de la CAN 2017 à Marrakech, les Etalons ont battu ce samedi 7 janvier 2017, les Aigles du Mali par deux buts à un.

Un match amical à huis-clos. Telle était au départ la volonté du staff malien. « Ils ont même refusé que les journalistes maliens couvrent le match », apprend-on en arrivant au stade. Dans la cuvette, on voyait les officiels dont le Ministre burkinabè des Sports et des loisirs, Dr Taïrou Bangré, le président de la Fédération burkinabè de football, Sita Sangaré, les staffs des deux équipes et des journalistes burkinabè.

A 16h, les 22 acteurs sont le terrain. Hymnes nationaux des deux pays et la partie peut commencer. Pour ce deuxième match test, l’entraineur aligne une équipe fortement retouchée avec Banou Diawara à la pointe de l’attaque. Il est appuyé par Préjuce Nakoulma, Jonathan Pitroipa, Jonathan Zongo et Abdoul Razack Traoré. Au milieu du terrain, Charles Kaboré veille au grain. A la défense, Bakary Koné, Steeve Yago, Bakary Saré assurent le service nécessaire.

Les Maliens n’ont pas lésiné sur les moyens. Moustapha et Sambou Yatabaré sont sur le terrain. A la pointe de l’attaque, Moussa Maréga.

La rencontre débute difficilement pour les Etalons. Dans les cinq premières minutes, les Aigles se font plus menaçants. Mais les poulains de Paulo Duarte vont vite faire de reprendre le match à leur compte. Ils multiplient les occasions mais rien de concluant pour eux. Seulement à la 42e minute, le portier malien renvoie la balle qui tombe dans les pieds de Jonathan Zongo. Un coup d’œil rapide et il s’aperçoit que le portier était en position avancée. Il renvoie alors le colis à l’expéditeur. Le portier est battu et c’est l’ouverture du score pour le Burkina Faso.

Les Maliens plus entreprenants

Le jeu s’anime. Il devient même engagé. A quelques jours de la CAN, aucun entraineur ne veut se payer le luxe de perdre un jour. Pour cela, chaque camp proteste lorsque son joueur est rudoyé par l’adversaire. Le coup de sifflet vient souvent atténuer la tension. C’est dans ce climat s’intervient la pause.

De retour des vestiaires, les Maliens baissent d’un cran. Duarte met en orbite sept joueurs. Les Etalons sont maintenant au-dessus. Ils impriment le rythme aux Aigles. Servi à la 68e minute, Bertrand Traoré entre balle au pied dans la surface de réparation malienne. Il se déjoue de la tour de contrôle et inscrit le deuxième but burkinabè.

Les Maliens sont fouettés dans leur orgueil. Ils repoussent nos joueurs jusque dans la surface de réparation. Les Etalons chassent comme ils peuvent. Mais à la 78e minute, Moustapha Yatabaré, profitant d’une balle qui trainait dans le camp burkinabè la pousse au fond des filets de Hervé Kouakou Koffi. Le Burkina mène désormais par deux buts à un. Le score ne change pas jusqu’au coup de sifflet final.

Une victoire qui galvanise le Onze national qui entre en compétition le 14 janvier prochain contre le Cameroun. Pour cela, ils quittent le Maroc ce dimanche 8 janvier pour Libreville, la capitale gabonaise où ils poursuivront la préparation.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Onze de départ :

Burkina Faso : Koffi Kouakou Hervé, Saré Bakary, Yago Steeve, Koné Bakary, Coulibaly Yacouba, Kaboré Charles, Traoré Abdoul Razack, Pitroipa Jonathan, Nakoulma Préjuce, Zongo Jonathan, Diawara Banou

Mali : Sissoko Oumar, Traoré Mamari, Traoré Charles Blonda dit Modibo, Sylla Yacouba, Coulibaly Kalifa, Sako Bakary, Doumbia, Moussa, Wague Molla, Bissouma Yves, N’Diaye Mahamadou, Sow Samba