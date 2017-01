Appel à candidature pour le forum régional africain des jeunes sur le patrimoine mondial

1 - Introduction

Le Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA) a été lancé le 5 mai 2006 à Sterkfontein, en Afrique du Sud, pour contribuer à la conservation et à la protection effective du patrimoine naturel et culturel de valeur universelle exceptionnelle en Afrique. Le Fonds est devenu un Centre de

Catégorie II sous l’égide de l’UNESCO, dont l’accord, signé en janvier 2010 entre l’UNESCO et l’Afrique du Sud, a été renouvelé en 2016.

Le FPMA a pour objectif d’assister les Etats africains à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés dans la mise en œuvre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’UNESCO (1972) et plus particulièrement aux enjeux liés à la sous-représentation des biens africains sur la Liste du patrimoine mondial et à la conservation et gestion du patrimoine mondial africain. Fondée/Initiée par l’Union Africaine et les Etats Africains membres de l’UNESCO, l’action du FPMA couvre les 54 Etats membres de l’Union Africaine et de l’UNESCO.

Sa mission est également en ligne avec l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, un plan de développement sur 50 ans intitulé « L’Afrique que nous voulons ». Il s’agit d’une vision commune à tous les membres de l’Union Africaine qui promeut une Afrique intégrée, prospère et paisible, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique pour l’arène mondiale. L’Agenda s’articule autour de sept aspirations qui traitent de la croissance inclusive et du développement durable, de la bonne gouvernance, de la paix, des droits de l’homme, de la démocratie, de la culture et du patrimoine, des femmes et des jeunes, et du partenariat.

En 2016, le Fonds pour le patrimoine mondial africain a célébré le 10e anniversaire de sa création à travers la série d’événements suivants :Le Forum régional africain des jeunes sur le patrimoine mondial (28 avril - 4 mai, Robben Island, Afrique du Sud)

Le Séminaire international articulé autour du thème « le patrimoine mondial africain…Réfléchir sur l’avenir » (3 - 4 mai, Maropeng, Afrique du Sud)

La Nuit des Légendes africaines (5 mai, Maropeng, Afrique du Sud)

La Table ronde des ministres en charge du patrimoine mondial en marge de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (12 juillet, Istanbul, Turquie).

La Table ronde des acteurs du secteur privé (20 - 21 septembre, Casablanca, Maroc).

2 - Forums des jeunes sur le patrimoine mondial

Les forums des jeunes, l’une des principales activités du Programme d’éducation des jeunes au patrimoine mondial, encouragent l’apprentissage interculturel et l’échange. Ces forums, réunissant des jeunes issus de différentes régions du monde, servent également de catalyseur et insufflent l’inspiration nécessaire pour développer des activités éducatives et participatives autour du patrimoine mondial aux niveaux national, régional et international. Les thématiques de ces forums abordent des défis liés au patrimoine mondial en matière de conservation et de préservation tout en contribuant à la promotion de l’éducation au patrimoine mondial et à l’implication des jeunes.

3 - Forum régional africain des jeunes

A l’instar du forum anglophone en 2016, qui était le tout premier organisé en Afrique, le forum francophone s’efforcera de mettre en place une plateforme pérenne destinée à la jeunesse africaine afin d’accroitre sa participation dans le domaine de la protection du patrimoine mondial en Afrique. Cette initiative répond à la fois à l’intérêt exprimé par les Etats parties d’organiser un forum régional des jeunes sur le patrimoine mondial et aux recommandations du Second cycle du rapport périodique pour la région Afrique.

a. Objectifs du forum

Ce premier forum des jeunes pour les pays francophones aura pour objectifs de :

Sensibiliser les jeunes sur les enjeux liés à la protection et la préservation du patrimoine mondial grâce à une compréhension approfondie de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et des travaux du Comité du patrimoine mondial ; 

Mobiliser et impliquer les jeunes en les encourageant à développer des initiatives viables qui tiennent compte des enjeux environnementaux dans leur pays et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 

Promouvoir le dialogue intergénérationnel et l’échange de connaissances entre les jeunes, les experts et spécialistes du patrimoine mondial, notamment en milieu universitaire ; 

Approfondir une réflexion auprès des jeunes sur les améliorations à apporter dans l’enseignement du patrimoine en Afrique ;

Encourager la participation des jeunes dans des activités (entrepreneuriales ou autres) de gestion durable du patrimoine mondial y compris le développement touristique.

b. Programme du forum

Le forum durera dix jours et sera constitué de différentes activités telles que :

Des présentations données par des experts et spécialistes du patrimoine afin d’approfondir les connaissances sur la Convention du patrimoine mondial, le Plan d’action pour le patrimoine

mondial dans la région Afrique ainsi que les défis rencontrés dans sa mise en œuvre ;

Une présentation de l’Agenda 2063 et son lien avec la Convention de 1972 ;

Des activités pratiques sur le terrain visant à acquérir des compétences de base sur la protection et la préservation du patrimoine africain ;

Des discussions de groupe, ateliers et jeux de rôle ;

Une visite guidée d’un site du patrimoine mondial africain en présence d’experts ;

Des présentations données par les participants sur les défis liés à la protection des sites du patrimoine mondial dans leurs pays respectifs ;

Des propositions d’action présentées par les participants sur leur implication dans la protection et la conservation du patrimoine dans leur pays respectif ;

La simulation d’une session du Comité du patrimoine mondial par les jeunes.

c. Langue de travail

Le français est la langue de travail du forum.

d. Financement

Les coûts du forum seront couverts par les organisateurs, c’est-à-dire le billet d’avion, l’hébergement, les repas et les transports locaux au Burkina Faso pendant le forum.

Les participants sélectionnés prendront en charge leur visa de séjour au Burkina Faso et leur transport à l’intérieur de leur pays respectif.

e. Postuler au forum

Chaque candidat au Forum doit soumettre les documents ci-après :

• Le formulaire de candidature dûment rempli ;

• Une lettre de motivation (1 page maximum) décrivant en détail les motivations et expériences liées au patrimoine mondial ; 

• Un curriculum vitae (2 pages maximum) ; 

• Une lettre de recommandation signée par l’autorité/la hiérarchie compétente soit de l’administration ou institution, soit de l’université ; 

• Une courte vidéo démontrant comment les jeunes promeuvent ou pourraient promouvoir et/ou sauvegarder un ou les sites du patrimoine mondial dans leur pays.

Veuillez noter les critères pour les vidéos : 



Créative, innovatrice, surprenante et particulièrement amusante !

Doit durer 2 minutes maximum, et être au format “AVI” uniquement. 

Critères de sélection

La sélection des participants au Forum se fera sur la base des critères suivants :

•Profil recherché :

Jeunes filles et garçons agés de 20 à 28 ans ;

Etre d’une des nationalités suivantes : Algérie ; Angola ; Bénin ; Burkina-Faso ; Burundi ; Cameroun ; Cap-Vert ; Centrafrique ; Comores ; Congo ; Côte d’Ivoire ; Djibouti ; Gabon ; Guinée ; Guinée-Bissau ; Guinée Équatoriale ; Mali ; Madagascar ; Maroc ; Maurice ; Mauritanie ; Niger ; République Démocratique du Congo ; Rwanda ; Sao Tomé et Principe ; Sénégal ; Seychelles ; Tchad ; Togo ; Tunisie.

Maitrise de la langue Française ;

Jeunes filles et garçons passionnés par la protection du patrimoine dans leur pays, ayant potentiellement participé à des projets dans ce domaine ;

Motivés, actifs et prêts à s’engager dans un réseau de jeunes africains désireux de mettre en œuvre les résultats du forum dans leur pays.

• Candidature complète (formulaire, CV, lettre de motivation, lettre de recommandation & vidéo) ; 

• Diversité et complémentarité d’expériences parmi les participants ; 

• Etre une personne d’influence et avoir la capacité de motiver les autres jeunes de son pays et ceux de la Région Afrique ; 

• Egalité de genre et équilibre géographique. 

Conditions

• Tous les participants sélectionnés doivent obligatoirement être présents pendant toute la durée du Forum.

• Les participants doivent s’engager à consacrer du temps à la préparation et au suivi du Forum des jeunes.

NOTE : Veuillez noter que la soumission des candidatures indique que le candidat accepte le droit de l’organisateur d’utiliser la candidature à des fins d’information et de promotion. La propriété intellectuelle des candidats sera reconnue.

f. Date limite de candidature

Les dossiers complets de candidature doivent parvenir à l’adresse email suivante :

awhfyouthforum@gmail.com au plus tard le 20Janvier 2017 (12h GMT).

Pour toute information supplémentaire concernant le Forum ou en cas de problème relatif au processus de sélection, veuillez contacter le FPMA (Nony Tiana Andriamirado : NonyA@dbsa.org). Veuillez noter que les demandes envoyées à cet e-mail ne seront pas acceptées. Veuillez les envoyer à l’adresse électronique indiquée ci-après : awhfyouthforum@gmail.com.

Les participants seront sélectionnés par un jury constitué de représentants du Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA), du Burkina Faso (pays hôte), du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les candidats sélectionnés seront informés au plus tard le 26 Février 2017.